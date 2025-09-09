Agencja ratingowa Fitch potwierdziła w piątek rating Polski na poziomie A- (dla długoterminowych zobowiązań w walucie obcej), jednak obniżyła jego perspektywę ze stabilnej do negatywnej. Agencja ostrzegała już poprzednio, że może obniżyć nam rating lub jego perspektywę „w razie niepowodzenia w konsolidacji finansów publicznych”.

Reklama Reklama

Andrzej Domański: Traktujemy poważnie decyzję agencji Fitch ws. perspektywy ratingu Polski

Decyzję Fitcha skomentował we wtorek, 9 września, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24. – Traktujemy ten sygnał poważnie, nie bagatelizujemy, chociaż zarówno polski złoty, jak i obligacje skarbowe zareagowały bardzo spokojnie na tę informację – zaznaczył.

Andrzej Domański przyznał, że nie był tą decyzją szczególnie zaskoczony. Jak wyjaśnił, agencje ratingowe zauważają, że dług Polski stopniowo rośnie, ale „jednocześnie wszyscy dostrzegają, jakie są tego źródła, a mianowicie rosnące nakłady na obronę, rosnące nakłady na ochronę zdrowia oraz przyspieszające inwestycje. Budżet na 2026 rok dokładnie zawiera te wszystkie trzy pozycje”.

Szef resortu finansów i gospodarki podkreślił, że polski rząd już wcześniej był w procesie konsultacji z agencjami ratingowymi, a to, co jest dla niego istotne w komunikacie agencji Fitch, to wyraźne przedstawienie źródeł tej decyzji.