Nowy tydzień nie przynosi istotnych zmian w wycenie złotego względem głównych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego zakotwiczył w okolicach poziomu 3,65 zł. Z kolei euro ustabilizowało się w okolicach poziomu 4,25 zł. Niewielkie zmiany notuje również frank szwajcarski, za którego płacono nieco ponad 4,55 zł.

Agencja Fitch ostrzega Polskę

Agencja Fitch potwierdziła dotychczasowy rating dla Polski, obniżając jednocześnie perspektywę ze stabilnej na negatywną. Nie zrobiło to jednak dużego wrażenia na inwestorach. Wśród czynników, które wpłynęły na zmianę perspektywy, agencja wskazała na pogarszającą się sytuację finansów publicznych, prognozowane, wysokie deficyty fiskalne, szybki wzrost długu i wyzwania polityczne.

– Agencja podkreśliła, że brak wiarygodnej strategii fiskalnej i polityczne napięcia, w tym blokowanie kluczowych ustaw przez nowego prezydenta, mogą utrudnić istotną poprawę finansów publicznych przed wyborami parlamentarnymi. Dodatkowo, istnieje ryzyko, że kolejne agencje ratingowe, takie jak Moody's i S&P, również zdecydują się na podobne kroki, co może wpłynąć na dalszą ocenę sytuacji Polski na rynkach finansowych w najbliższych tygodniach – wskazuje w porannym komentarzu Mateusz Czyżkowski, analityk XTB.