Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania w dziedzinie obronności zapowiedziała Ursula von der Leyen w kontekście sytuacji geopolitycznej?

W jaki sposób Unia Europejska planuje ratować swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej?

Jakie są największe wyzwania i potrzeby inwestycyjne w obszarze obronności w Europie?

W dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej Ursula von der Leyen blisko połowę czasu poświęciła sprawom europejskiej obronności, największe zapowiadane wydatki sięgające 800 mld euro również popłyną na zbrojenia. Kolejnym filarem tego orędzia było ratowanie europejskiej konkurencyjności, gdzie mocno wybrzmiały akcenty unikania wojny handlowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, stawiania na przemysł europejski. Wreszcie, von der Leyen zapowiedziała też walkę z ubóstwem do 2050 r. i z kryzysem społecznym, jakim jest brak osiągalnych cenowo mieszkań w Europie, z czego wynika wiele powiązanych problemów, jak kryzys demograficzny.

Reklama Reklama

– To jest orędzie wojenne. Mamy w nim wojnę i jednocześnie dbałość o obywateli. Uderzyło mnie, że największa część orędzia była poświęcona sprawom bezpieczeństwa militarnego i jak UE powinna się przygotować w sprawie polityki wspólnej obrony. Ale nie ma innego wyjścia, tylko cała UE może stawić czoła tym wielkim i smutnym wyzwaniom, zwłaszcza w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Ewa Synowiec, była główna doradczyni Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Handlu, ekspert Team Europe.

Potrzebne inwestycje w broń przyszłości

– Europa jest spóźniona jeśli chodzi o inwestycje w obronność, ale i tak wszelkie nowe programy są potrzebne – komentuje ppłk Marcin Faliński, emerytowany oficer Agencji Wywiadu, zapytany o komentarz wydatków na cele zbrojeniowe. Zauważa, że część rozwiązań leży już na stole, jak technologie dronowe, trzeba tylko pomyśleć nad szybkim wdrażaniem do produkcji i szkoleniem ludzi. Ekspert podkreśla, że niezbędne jest dziś przyspieszenie procesów decyzyjnych oraz szeroka praca w społeczeństwie, edukacja, jak choćby zajęcia w szkołach z obsługi dronów, które wprowadziło ostatnio jedno z państw bałtyckich.