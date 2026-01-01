Aktualizacja: 03.01.2026 13:00 Publikacja: 01.01.2026 16:07
Premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Rok 2025 był drugim z rzędu, gdy liczba ogłaszanych aktów prawnych utrzymała się poniżej dwóch tysięcy. W Dzienniku Ustaw ogłoszono równo 1900 aktów prawnych, czyli o 84 mniej niż w 2024 r.
Dwa ostatnie lata to znaczne osłabienie aktywności legislacyjnej naszych władz. W pięciu poprzednich liczba ogłaszanych aktów prawnych wynosiła 2,4–2,8 tys. Wprawdzie nie został pobity rekord z 2004 r., gdy ogłoszono ich 2889, ale było niedaleko: w 2022 r. ukazało się 2868 ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych itd.
W ubiegłym roku w Dzienniku Ustaw opublikowano 1033 rozporządzenia rządu, poszczególnych ministrów i prezydenta oraz 217 ustaw. Marszałek Sejmu aż 270 razy ogłaszał teksty jednolite ustaw, uwzględniające wszystkie poprzednio dokonane w nich zmiany.
Kto uważnie obserwował polską legislację w 2025 r., bez trudu dostrzegł wzmożoną akcję deregulacyjną rządu. Polegała ona na licznych zmianach prawa w celu uproszczenia różnych procedur urzędowych dla przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Pojawiały się krytyczne głosy, że skala tych zmian nie przyniesie uproszczeń, a raczej kolejne komplikacje – właśnie ze względu na masowe zmiany w istniejących już przepisach.
Rządowy serwis internetowy deregulacja.gov.pl podaje, że przyjętych zmian w prawie było 165. Z kolei społeczny zespół SprawdzaMY, który zajmuje się opracowywaniem postulatów deregulacyjnych podaje, że 91 ich postulatów zostało uchwalonych w formie ustaw i podpisanych przez kolejnych prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. I choć te liczby nie pokrywają się z liczbą ogłoszonych ustaw i rozporządzeń deregulacyjnych (zdarzało się, że jedna ustawa realizowała kilka pomysłów) – widać, że w ostatecznym rozrachunku ta akcja nie przyniosła zalewu wielką ilością nowego prawa.
Akcja deregulacyjna potrwa także w 2026 r., choć zapewne będzie mniej intensywna. Zespół SprawdzaMY podaje, że nad 31 jego postulatami pracuje parlament, kolejnych 10 już zyskało formę rządowych projektów, a siedem kolejnych uwzględniono w rządowym wykazie prac legislacyjnych.
