Rok 2025 był drugim z rzędu, gdy liczba ogłaszanych aktów prawnych utrzymała się poniżej dwóch tysięcy. W Dzienniku Ustaw ogłoszono równo 1900 aktów prawnych, czyli o 84 mniej niż w 2024 r.

Dwa ostatnie lata to znaczne osłabienie aktywności legislacyjnej naszych władz. W pięciu poprzednich liczba ogłaszanych aktów prawnych wynosiła 2,4–2,8 tys. Wprawdzie nie został pobity rekord z 2004 r., gdy ogłoszono ich 2889, ale było niedaleko: w 2022 r. ukazało się 2868 ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych itd.

W ubiegłym roku w Dzienniku Ustaw opublikowano 1033 rozporządzenia rządu, poszczególnych ministrów i prezydenta oraz 217 ustaw. Marszałek Sejmu aż 270 razy ogłaszał teksty jednolite ustaw, uwzględniające wszystkie poprzednio dokonane w nich zmiany.

Kto uważnie obserwował polską legislację w 2025 r., bez trudu dostrzegł wzmożoną akcję deregulacyjną rządu. Polegała ona na licznych zmianach prawa w celu uproszczenia różnych procedur urzędowych dla przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Pojawiały się krytyczne głosy, że skala tych zmian nie przyniesie uproszczeń, a raczej kolejne komplikacje – właśnie ze względu na masowe zmiany w istniejących już przepisach.