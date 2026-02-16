Od lat Konfederacja Lewiatan zabiega o uproszczenie przepisów i ograniczenie biurokracji, aby ułatwić firmom prowadzenie działalności. Mniej formalności to większa swoboda inwestowania i szybszy rozwój przedsiębiorstw – to hasło przyświeca naszym działaniom od początku istnienia naszej organizacji. Już w 2003 r. po raz pierwszy opublikowaliśmy „Czarną listę barier”, zestawienie największych przeszkód utrudniających rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Do dziś ukazało się 14 edycji raportu, który stał się punktem odniesienia w debacie o warunkach prowadzenia biznesu. Dzięki aktywności Konfederacji Lewiatan, ale również innych organizacji reprezentujących pracodawców i uczestniczących w procesie stanowienia prawa, wielokrotnie udało się usunąć zbędne bariery dla biznesu i powstrzymać wprowadzanie nowych regulacji, które mogłyby utrudniać rozwój przedsiębiorczości. Przytoczę kilka przykładów z ostatnich lat.

W 2018 r. uchwalono przepisy, które od 2019 r. skróciły podstawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz umożliwiły archiwizowanie jej w postaci elektronicznej. W tym samym roku sukcesem zakończyły się nasze starania o utrzymanie tzw. 30-krotności górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenia społeczne. W 2021 r. rząd wycofał się z wprowadzenia podatku od reklamy w mediach i internecie, który zagrażał kondycji finansowej niezależnych podmiotów medialnych, a w 2022 r. weszły w życie przepisy, które istotnie zliberalizowały warunki stosowania tzw. estońskiego CIT.

Deregulacja nie może być serią doraźnych inicjatyw – powinna stać się trwałym mechanizmem państwa

Przeregulowanie i deregulacja

Konfederacja Lewiatan była aktywnym uczestnikiem procesów deregulujących. Przykładem dobrej współpracy rządu i partnerów społecznych była nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 r. regulująca kwestie pracy zdalnej. W tym samym roku udało się też wstrzymać prace legislacyjne nad tzw. lex pilot zobowiązującym operatorów do posiadania w swojej ofercie określonych kanałów telewizyjnych. W 2024 r. przekonaliśmy rząd do zawężenia zakresu obowiązywania podatku od nieruchomości poprzez doprecyzowanie definicji budowli. Takich przykładów jest znacznie więcej.