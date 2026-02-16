Marek Górski, prezydent Konfederacji Lewiatan
Od lat Konfederacja Lewiatan zabiega o uproszczenie przepisów i ograniczenie biurokracji, aby ułatwić firmom prowadzenie działalności. Mniej formalności to większa swoboda inwestowania i szybszy rozwój przedsiębiorstw – to hasło przyświeca naszym działaniom od początku istnienia naszej organizacji. Już w 2003 r. po raz pierwszy opublikowaliśmy „Czarną listę barier”, zestawienie największych przeszkód utrudniających rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Do dziś ukazało się 14 edycji raportu, który stał się punktem odniesienia w debacie o warunkach prowadzenia biznesu. Dzięki aktywności Konfederacji Lewiatan, ale również innych organizacji reprezentujących pracodawców i uczestniczących w procesie stanowienia prawa, wielokrotnie udało się usunąć zbędne bariery dla biznesu i powstrzymać wprowadzanie nowych regulacji, które mogłyby utrudniać rozwój przedsiębiorczości. Przytoczę kilka przykładów z ostatnich lat.
W 2018 r. uchwalono przepisy, które od 2019 r. skróciły podstawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz umożliwiły archiwizowanie jej w postaci elektronicznej. W tym samym roku sukcesem zakończyły się nasze starania o utrzymanie tzw. 30-krotności górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenia społeczne. W 2021 r. rząd wycofał się z wprowadzenia podatku od reklamy w mediach i internecie, który zagrażał kondycji finansowej niezależnych podmiotów medialnych, a w 2022 r. weszły w życie przepisy, które istotnie zliberalizowały warunki stosowania tzw. estońskiego CIT.
Konfederacja Lewiatan była aktywnym uczestnikiem procesów deregulujących. Przykładem dobrej współpracy rządu i partnerów społecznych była nowelizacja Kodeksu pracy z 2023 r. regulująca kwestie pracy zdalnej. W tym samym roku udało się też wstrzymać prace legislacyjne nad tzw. lex pilot zobowiązującym operatorów do posiadania w swojej ofercie określonych kanałów telewizyjnych. W 2024 r. przekonaliśmy rząd do zawężenia zakresu obowiązywania podatku od nieruchomości poprzez doprecyzowanie definicji budowli. Takich przykładów jest znacznie więcej.
Przeregulowanie i zbiurokratyzowanie gospodarki nie dotyczy tylko Polski, ale w nie mniejszym stopniu całej gospodarki europejskiej, co zostało dostrzeżone przez Mario Draghiego w jego raporcie z września 2024 r. Draghi zwrócił uwagę na słabnącą konkurencyjność gospodarki UE. Jedną z recept na poprawę tej sytuacji jest ograniczanie obciążeń administracyjnych. W instytucjach UE częściej mówi się o „uproszczeniu” (simplification) niż o deregulacji, a narzędziem tego podejścia stały się m.in. pakiety „omnibus” – zestawy zmian mających redukować złożoność i koszty zgodności dla firm.
Czytaj więcej
– Wydaje mi się, że raport Draghiego bardzo wstrząsnął europejskim establishmentem i stworzył nas...
Przełomem w myśleniu o deregulacji w Polsce okazała się inicjatywa premiera Donalda Tuska z lutego 2025 r. zapraszająca Rafała Brzoskę do współpracy w procesie upraszczania prawa. Nie ukrywam, że moja pierwsza reakcja na tę inicjatywę nie była pozytywna. Obawiałem się, że entuzjazm związany z nią szybko minie, a zaproszenie do współpracy indywidualnego przedsiębiorcy zamiast reprezentatywnych przedstawicieli pracodawców okaże się błędem. Rafał Brzoska zdecydował się jednak zaprosić do współpracy najważniejsze organizacje gospodarcze, doprosił licznych ekspertów i zbudował inicjatywę SprawdzaMY, dzięki której pojawiło się wiele bardzo dobrych i niekontrowersyjnych postulatów wprowadzających uproszczenia legislacyjne i to nie tylko dla biznesu.
W uchwalonych do tej pory pakietach deregulacyjnych znalazło się wiele rozwiązań inspirowanych propozycjami z „Czarnej listy barier” Lewiatana, przede wszystkim w obszarze podatków. Efektem inicjatywy SprawdzaMY jest ok. 140 postulatów, które już weszły w życie, a kolejne 33 czekają na prace w polskim parlamencie. Największym jednak sukcesem tej inicjatywy stało się – moim zdaniem – zbudowanie wokół procesu deregulacji szerokiej zgody i zrozumienia wszystkich praktycznie sił politycznych w Polsce. To naprawdę duża wartość.
Czytaj więcej
Już setka postulatów deregulacyjnych inicjatywy SprawdzaMY została spełniona. Parlament pracuje n...
Po zakończeniu pierwszej fazy deregulacji stanęliśmy przed wyzwaniem, jak ją kontynuować, aby była trwała i efektywna. Deregulacja nie może być bowiem serią doraźnych inicjatyw – powinna stać się trwałym mechanizmem państwa. Dlatego Konfederacja Lewiatan postuluje wprowadzenie systemowego mechanizmu deregulacji. Konsekwentne upraszczanie prawa i procedur może stać się jednym z kluczowych impulsów wspierających wzrost gospodarczy w Polsce.
Proces deregulacji opiera się dziś na dwóch filarach. Pierwszym jest rządowy zespół działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołany uchwałą rządu. Drugim – strona społeczna, reprezentowana przez inicjatywę SprawdzaMY, która zbiera postulaty deregulacyjne od firm oraz, po wstępnej selekcji, przekazuje je do zespołu przy KPRM.
Taki model pozwolił na szybkie uruchomienie działań deregulacyjnych i przyniósł pierwsze efekty. Ujawnił jednak także istotną słabość procesu deregulacji. Kluczowy element mechanizmu – udział strony społecznej i kanał zgłaszania barier – nie ma umocowania w trwałych ramach prawnych. Rodzi to pytania o stabilność rozwiązania oraz o równe zasady dostępu do procesu deregulacji dla wszystkich przedsiębiorców w dłuższej perspektywie.
Dlatego Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie w ustawie Prawo przedsiębiorców nowej instytucji – „Punktu Deregulacji dla Przedsiębiorcy”, który funkcjonowałby przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w modelu mieszanym: jako stały element administracji rządowej z wykorzystaniem operatora zewnętrznego, wyłanianego w trybie konkurencyjnym. Roboczo projekt mógłby nosić nazwę „deregulacja.gov.pl”, ponieważ zakłada podobny podział zadań między administracją publiczną a operatorem zewnętrznym, jaki funkcjonuje już przy portalu biznes.gov.pl.
„Punkt Deregulacji dla Przedsiębiorcy” pełniłby trzy kluczowe funkcje w relacjach państwa z biznesem. Po pierwsze, stanowiłby jeden centralny kanał przyjmowania zgłoszeń dotyczących barier prawnych i administracyjnych od przedsiębiorców. Ich wstępną oceną zajmowałby się operator zewnętrzny (wyłoniony w trybie zamówień publicznych) działający na podstawie umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z zachowaniem zasad jawności, bezstronności oraz kontroli konfliktu interesów. Po drugie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nadawałaby zgłoszeniom dalszy bieg, kierując każdą zaakceptowaną sprawę do właściwego resortu i wskazując ścieżkę dalszego postępowania. Po trzecie, cały proces byłby objęty publicznym i w pełni transparentnym raportowaniem, tak aby przedsiębiorcy na bieżąco mogli śledzić status zgłoszonych barier i postępy prac deregulacyjnych.
Nowe rozwiązanie przyniosłoby korzyści systemowe, ponieważ deregulacja przestałaby zależeć od pojedynczych inicjatyw społecznych czy decyzji politycznych, a stałaby się stałą usługą państwa dla przedsiębiorców, z jasno określoną odpowiedzialnością po stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Włączenie operatora zewnętrznego pozwoliłoby jednocześnie zachować wysoką sprawność obsługi zgłoszeń i szybką weryfikację merytoryczną, bez konieczności rozbudowy administracji.
Nasza propozycja nie jest krytyką dotychczasowych działań ani inicjatyw środowisk biznesowych. Wręcz przeciwnie, chodzi o utrwalenie sprawdzonych rozwiązań i przeniesienie ich do trwałego, przejrzystego oraz bezpiecznego prawnie modelu. Z perspektywy przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, kluczowa jest przewidywalność regulacyjna: jeden oficjalny kanał kontaktu, pewność biegu sprawy oraz publicznie dostępny status postępowania, niezależnie od zmian personalnych czy politycznych.
Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie docelowego modelu deregulacyjnego wymaga czasu i odpowiednich zmian legislacyjnych. Jednak deregulacja „nie ma czasu” – firmy potrzebują realnych ułatwień już teraz. Dlatego proponujemy rozwiązanie dwutorowe, łączące działania doraźne z przygotowaniem trwałych regulacji.
W pierwszym etapie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów mogłaby oficjalnie ogłosić „Punkt Deregulacji dla Przedsiębiorcy” jako docelowy kierunek zmian i rozpocząć nad nim prace koncepcyjne i legislacyjne. Równolegle, w okresie przejściowym, możliwe byłoby utrzymanie dotychczasowej współpracy ze stroną społeczną i biznesową, jednak z wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń instytucjonalnych.
Zakładałyby one udział przedstawicieli strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w posiedzeniach rządowego zespołu ds. deregulacji przy KPRM oraz cykliczne, publiczne informowanie o postępach prac deregulacyjnych. Informacje te byłyby przedstawiane przez właściwego ministra na posiedzeniach Prezydium Rady Dialogu Społecznego jako stały punkt porządku obrad.
Taki model przejściowy pozwalałby utrzymać tempo prac i otwartość na postulaty przedsiębiorców, jednocześnie wprowadzając nadzór instytucji dialogu społecznego. Ten model przejściowy traktujemy jako „most” do docelowego rozwiązania ustawowego, a nie jego zastępstwo. Deklarujemy gotowość wsparcia obu etapów procesu – zarówno prac nad docelową ustawą, jak i bieżącej współpracy w okresie przejściowym.
Moim zdaniem deregulacja powinna stać się stałym elementem polityki rozwojowej, koordynowanym przez KPRM i prowadzonym w ścisłym dialogu z przedsiębiorcami. Kluczowe powinno być oparcie działań na ujednoliconych praktykach administracyjnych. Celem reformy jest skrócenie ścieżek decyzyjnych, wzmocnienie inwestycji oraz budowanie zaufania do państwa.
Polacy mają coraz większe obawy o prywatność w internecie. Zalewa nas fala hejtu i dezinformacji. Czy dlatego co...
Wyrok TSUE w sprawie WIBOR nie przyniósł rewolucji – i całe szczęście. Trybunał nie podważył fundamentów rynku f...
Co się dzieje, kiedy dług publiczny przekracza 60 proc. PKB? Niby nic, a jednak sporo.
Mamy kolejny krok w procesie większej europeizacji sojuszu. Jeśli będzie rozłożony w czasie, wszyscy na tym zysk...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas