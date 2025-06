25 czerwca 2025 roku z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie wystartowała misja Axiom-4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, drugiego Polaka w historii na orbicie i pierwszego, który zamieszka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Start poprzedziły opóźnienia związane z testami kapsuły Crew Dragon oraz warunkami pogodowymi. Kapsuła osiągnęła prawidłową trajektorię, a astronauci – w składzie: Uznański-Wiśniewski (Polska), Peggy Whitson (USA, dowódczyni), Shubhanshu Shukla (Indie) i Tibor Kapu (Węgry) – rozpoczęli podróż trwającą około 29 godzin do ISS.

Celem misji jest realizacja licznych eksperymentów naukowych, m.in. badania wpływu mikrograwitacji na zdrowie człowieka, funkcje poznawcze, cukrzycę typu 1 oraz rozwój komórek rakowych. Misja potrwa dwa tygodnie, a jej całkowity koszt – pokrywany przez Polskę w ramach projektu IGNIS we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i firmą Axiom Space – wynosi ok. 65 mln euro. Sławosz Uznański-Wiśniewski, doktor nauk technicznych i były pracownik CERN, został zakwalifikowany do misji jako specjalista w 2024 roku.

Dziesięć minut po starcie kapsuła Crew Dragon odłączyła się od drugiego stopnia rakiety Falcon 9. Po odłączeniu się kapsuły członkowie załogi Ax-4 wygłosili oświadczenia w swych ojczystych językach.

Historyczne słowa Uznańskiego-Wiśniewskiego z pokładu kapsuły

– Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski, Polski opartej na nauce i wiedzy cywili. Ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę, dla nas i dla przyszłych pokoleń – powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski.