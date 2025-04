Kristi Noem w poniedziałek w Białym Domu, podczas wydarzenia związanego z obchodami Wielkanocy przyznała, że dzień wcześniej padła ofiarą kradzieży. Agenci Secret Service, którzy zapewniają ochronę Noem, przejrzeli nagrania z kamer bezpieczeństwa w restauracji Capital Burger w Waszyngtonie i zobaczyli niezidentyfikowanego białego mężczyznę w masce medycznej, który ukradł jej torebkę, po czym opuścił lokal.

Kradzież w Waszyngtonie. Kristi Noem straciła paszport i pieniądze

Złodziejowi udało się uciec z prawem jazdy, lekami, kluczami do mieszkania, paszportem, identyfikatorem umożliwiającym dostęp do Departamentu Bezpieczeństwa, kosmetyczką, czekami in blanco i kwotą ok. 3000 dolarów w gotówce.

Secret Service wszczęła dochodzenie w celu prześledzenia wszelkich przypadków użycia środków pieniężnych skradzionych Noem.

Amerykańscy eksperci zwracają uwagę, że niedzielny incydent może świadczyć o problemie dotyczącym zapewniania ochrony najważniejszym osobom w państwie. Złodziej był bowiem w stanie zbliżyć się do członka administracji, ukraść należący do niego przedmiot i uciec niezauważony.