Coroczna waloryzacja świadczeń ma umożliwić zachowanie ich realnej wartości w stosunku do wzrostu cen towarów i usług. W tym roku będzie obowiązywać procentowa formuła podwyżek.

– Czasami waloryzacje były wprowadzane w mechanizmie mieszanym tj. kwotowo-procentowym. Moim zdaniem czysto procentowy mechanizm jest najbardziej racjonalny i spójny z systemem zdefiniowanej składki – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

W takim układzie kluczową sprawą jest wskaźnik waloryzacji. To przez niego mnożona jest kwota emerytury lub renty.

Czym jest wskaźnik waloryzacji świadczeń?

Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku (według GUS wyniósł on 4,2 proc.), zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.