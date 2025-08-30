Aktualizacja: 31.08.2025 00:37 Publikacja: 30.08.2025 16:25
Od kilku miesięcy Ryanair wypłacał po 1,5 euro każdemu pracownikowi dyżurującemu przy miarce bagażowej za wykrycie torby lub plecaka nawet minimalnie większych niż wyznaczone wymiary. Tyle że dla najgorliwszych został wyznaczony limit — nie mogli w ten sposób dorobić więcej niż 80 euro miesięcznie.
Teraz bonus rośnie do 2,5 euro za każdą przyuważoną torbę zbyt dużą, aby ją upchnąć w miarce, a górny limit wypłat dla pracowników zostanie zniesiony. Ma to zwiększyć ich motywację.
Jak wyjaśnił w rozmowie z BBC Michael O’Leary, chodzi o to, aby dać sygnał tym z tych niewielu pasażerów, „którzy próbują coś kombinować z upychaniem bagażu, że nie ma sensu tego robić, bo i tak zostaną złapani”. Ze statystyk Ryanaira wynika, że rocznie ok. 200 tys. pasażerów musi dopłacić za bagaż, który nie mieści się w miarkach Ryanaira.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami pasażerowie Ryanaira mogą wnieść na pokład bez żadnych opłat jedną sztukę bagażu podręcznego — torbę lub plecak, których wymiary nie przekraczają 40x20x25 cm i nie ważą więcej niż 10 kg. Jeśli którykolwiek z tych parametrów jest przekroczony, za taki bagaż trzeba zapłacić 80 euro lub ich równowartość.
Obowiązujące unijne przepisy zwiększyły dozwolone wymiary bagażu wnoszonego na podkład do 40x30x20 cm. I Ryanair będzie musiał do nich się dostosować.
— Nie pozwolimy na to, żeby wnoszono na pokład wielkie plecaki. Jesteśmy linią z najniższymi taryfami w Europie. Ale mamy swoje zasady. Proszę, przestrzegajcie ich, tak jak to robi 99,9 proc. z naszych 200 mln pasażerów. I wtedy nie będziecie mieli jakichkolwiek problemów.
Jeśli nasi pasażerowie szanują zasady przewozu bagażu podręcznego, samolot wcześniej będzie gotowy do odlotu i będzie mniej opóźnień. Ale dla tych, którzy nie przestrzegają naszych zasad, będziemy bezlitośni — groził O’Leary.
Jednocześnie w tej samej rozmowie Michael O’Leary nie ukrywał swojego sceptycyzmu wobec planów brytyjskiego rządu, aby w 2030 roku samoloty latające w europejskiej przestrzeni powietrznej, tankowały przynajmniej 10 proc. zrównoważonego paliwa (SAF). Sam pomysł na SAF w transporcie lotniczym określił jako „nonsens”.
Tymczasem wszystkie linie operujące z brytyjskich lotnisk już w tym roku mają obowiązek tankowania paliwa z domieszką 2 proc. SAF i ten wskaźnik ma rosnąć rocznie po 2 proc. aż w 2030 osiągnie właśnie 10 proc. i potem 22 proc. w 2040. Zrównoważone paliwo jest 3-4 razy droższe od lotniczej kerozyny.
Michael O’Leary uważa, że wyznaczone w lotnictwie normy umrą śmiercią naturalną, bo ani nie zostanie wykonany plan wyznaczony na rok 2030, nie mówiąc już o planie „net zero” w roku 2050.
— Za 10 lat ceny ropy gwałtownie spadną — uważa prezes Ryanaira.
Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Transportu nie ukrywa jednak, że SAF pozostaje jednym z głównych czynników do osiągnięcia bardziej ekologicznego transportu lotniczego. Zaś paliwa lotnicze zawierające mniej kopalnych węglowodorów są w stanie dodać do brytyjskiego PKB 5 mld funtów w roku 2050.
— Już teraz widzimy pozytywne zmiany i jesteśmy przekonani, że cele wyznaczone w lotnictwie w przypadku tankowania SAF zostaną osiągnięte. Nasz rząd nieustannie wspiera i samą produkcję, i wykorzystanie SAF, które będą rosły wraz z rozwijającymi się technologiami jego wytwarzania — mówił rzecznik Ministerstwa Transportu.
