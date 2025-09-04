Rzeczpospolita
Ekonomia
Latanie we wrześniu tylko dla pasażerów o mocnych nerwach. Idzie fala strajków

Piloci Lufthansy w najbliższych dniach zdecydują o strajku, ale już 6 września pojawią się zakłócenia we Włoszech. Strajki zapowiedziane są w Portugalii, Hiszpanii i we Francji. Podróże lotnicze we wrześniu będą wielkim wyzwaniem.

Publikacja: 04.09.2025 13:47

Piloci Lufthansy w najbliższych dniach zdecydują o strajku

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego wrześniowe podróże lotnicze mogą być wyzwaniem dla pasażerów?
  • Jakie są kluczowe powody konfliktu między pilotami Lufthansy a zarządem?
  • Gdzie we Włoszech i w jakich dniach można spodziewać się zakłóceń lotniczych?
  • Jakie konsekwencje mogą mieć strajki kontrolerów ruchu lotniczego we Francji?
  • Co motywuje pracowników portugalskich lotnisk do protestów i jakie są ich żądania?
  • Jakie działania podejmuje Ryanair w odpowiedzi na planowane strajki swojej obsługi bagażowej w Hiszpanii?

W środę, 3 września załamały się negocjacje pilotów Lufthansy z zarządem dotyczące systemu emerytalnego. Chodzi o pieniądze, jakie przewoźnik zamierza przeznaczyć na wypłaty odpraw i emerytur. Piloci zrzeszeni w Vereinigung Cockpit w najbliższych dniach zamierzają zorganizować głosowanie, które zdecyduje, czy zastosują strajk jako formę nacisku.

Sytuacja w Lufthansie wygląda na pat

- Od samego początku negocjacji pracodawca nie wykazywał woli wypracowania uczciwego systemu prowadzącego do akceptowalnego poziomu. Zamiast konstruktywnych rozwiązań przedstawiono nam propozycje korzystne wyłącznie dla pracodawcy — napisał w oświadczeniu Andreas Pinheiro, przewodniczący Vereinigung Cockpit. Z kolei rzecznik Lufthansy poinformował jedynie, że pracodawca jest skoncentrowany na wynegocjowaniu korzystnego rozwiązania.

Gdyby ostatecznie związkowcy zdecydowali się na strajk, jego skutki byłyby bardzo dotkliwe dla przewoźnika. Poprzednie takie protesty kosztowały setki milionów euro. Teraz niemiecka linia jest skoncentrowana przede wszystkim na dyscyplinie finansowej, która ma doprowadzić do wyższych zysków. Stąd atmosfera negocjacji, których zakończenie będzie oznaczało zwiększenie wydatków, jest bardzo napięta.

We Włoszech strajki zaczną się w najbliższą sobotę

We Włoszech we wrześniu w różnych terminach mają strajkować pracownicy lotnisk, załogi linii lotniczych oraz personel naziemny. Protesty zaczną się już w najbliższą sobotę, 6 września na lotniskach w Katanii, gdzie zastrajkują pracownicy pokładu EasyJeta oraz na mediolańskich Linate i Malpensie, gdzie do pracy nie stawią się pracownicy naziemni.

Włoskie Ministerstwo Transportu potwierdziło, że również w najbliższą sobotę przez cztery godziny odejdą ze stanowisk zatrudnieni przy odprawach na lotniskach w Pizie i Florencji. Wizz Air już nie ukrywa, że w godzinach 12-16 jego operacje mogą być zakłócone. Z kolei Ryanair poinformował, że nie przewiduje jakichkolwiek zakłóceń w swoim wrześniowym włoskim rozkładzie lotów.

W Mediolanie strajki, na obu lotniskach, mają się powtórzyć jeszcze 26 sierpnia.

We Francji strajk potwierdzony, ale mogą być niemiłe niespodzianki wcześniej

Potwierdzony jest strajk kontrolerów ruchu lotniczego we Francji 18 i 19 września. Z zapowiedzi związkowców wynika, że ucierpią nie tylko rejsy z francuskich portów, ale i rozkłady lotów w przestrzeni powietrznej tego kraju. Związkowcy z SNCTA są zniecierpliwieni brakiem postępu w negocjacjach płacowych, w których domagają się indeksacji wynagrodzeń na takim samym poziomie, na jakim jest obecnie francuska inflacja. W lipcu i sierpniu wyniosła ona odpowiednio 1 i 0,9 proc. Ale kontrolerzy domagają się również wyrównania za rok 2024, kiedy ceny wzrosły o 2 proc.

Nie jest jednak wykluczone, że zakłócenia w ruchu lotniczym we Francji pojawią się już wcześniej. Na 10 września związki zawodowe zapowiedziały totalną blokadę transportową kraju. Ma to być protest przeciwko polityce finansowej rządu.

Strajki zapowiadają także Portugalczycy

Protesty są planowane we wrześniu także na lotniskach portugalskich. Ich organizatorem jest centrala związkowa SIMA, zrzeszająca pracowników przemysłu metalowego i powiązanych branż. W przypadku lotnictwa zastrajkują bagażowi, zatrudnieni przy odprawach pasażerskich i serwisowaniu samolotów. Od pracodawcy, firmy Menzies domagają się podwyżek płacy podstawowej, zwiększenia wypłat za pracę w nocy oraz honorowania ustaleń z wcześniejszych umów.

Ich strajk już się zaczął w środę, 3 września i potrwa do 9 września i potem zostanie powtórzony trzykrotnie — od 12 do 15, od 19 do 22 oraz od 26 do 28 września. A jeśli te protesty nie przyniosą efektu, zostanie powtórzony w październiku, listopadzie oraz grudniu – w czasie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku i potrwa aż do 2 stycznia 2026. Utrudnienia są spodziewane w Lizbonie, Faro, Porto, na Maderze oraz na Azorach.

Strajki: W Hiszpanii ucierpi Ryanair

Azul Handling, firma wchodząca w skład Grupy Ryanaira i odpowiedzialna za przeładunek bagażu, zapowiedziała strajki w każdą środę, piątek, sobotę i niedzielę do końca 2025 roku. Lotniskami, na których pasażerowie mogą ucierpieć z tego powodu są: Barcelona, Alicante, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madryt, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sewilla, Tenerife South oraz Walencja.

Ryanair na razie nie komentuje tego protestu i skupia się wyłącznie na krytykowaniu kontrolerów ruchu lotniczego. A w oświadczeniu skierowanym do Komisji Europejskiej, którą obwinia o brak skutecznego zarządzania na europejskim niebie wskazuje, że tylko do końca lipca 2025 z powodu strajków ponad 21 mln pasażerów ucierpiało z powodu odwołanych i opóźnionych lotów.

Strajkującym zazwyczaj chodzi o pieniądze. Ale pasażerowie także muszą zadbać o siebie

Przyczyny wrześniowych strajków są rozmaite. Zazwyczaj w protestach chodzi o pieniądze i lepsze warunki pracy. Pasażerom jest jednak obojętne, z jakiego powodu nie dotrą na czas do miejsca przeznaczenia. A linie lotnicze bardzo niechętnie wypłacają odszkodowania, a już kategorycznie ich odmawiają, jeśli zakłócenia w podróży zostały spowodowane przyczynami, na które nie mają wpływu. Takimi są właśnie strajki personelu naziemnego, bagażowych czy kontrolerów ruchu.

Co więcej, pasażerowie nie mają co liczyć na odszkodowanie, jeśli kupili bilety już po ogłoszeniu protestów. A takie informacje można bez problemu znaleźć na stronach internetowych przewoźników. Dobrym pomysłem w takiej sytuacji jest także podróżowanie wyłącznie z bagażem podręcznym.

Oczywiście strajk zawsze jest zagrożeniem i w każdej chwili może zostać ogłoszony bądź odwołany. 

Transport Firmy Lufthansa Turystyka Lotniska strajk

