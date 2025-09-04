Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego wrześniowe podróże lotnicze mogą być wyzwaniem dla pasażerów?

Jakie są kluczowe powody konfliktu między pilotami Lufthansy a zarządem?

Gdzie we Włoszech i w jakich dniach można spodziewać się zakłóceń lotniczych?

Jakie konsekwencje mogą mieć strajki kontrolerów ruchu lotniczego we Francji?

Co motywuje pracowników portugalskich lotnisk do protestów i jakie są ich żądania?

Jakie działania podejmuje Ryanair w odpowiedzi na planowane strajki swojej obsługi bagażowej w Hiszpanii?

W środę, 3 września załamały się negocjacje pilotów Lufthansy z zarządem dotyczące systemu emerytalnego. Chodzi o pieniądze, jakie przewoźnik zamierza przeznaczyć na wypłaty odpraw i emerytur. Piloci zrzeszeni w Vereinigung Cockpit w najbliższych dniach zamierzają zorganizować głosowanie, które zdecyduje, czy zastosują strajk jako formę nacisku.

Reklama Reklama

Sytuacja w Lufthansie wygląda na pat

- Od samego początku negocjacji pracodawca nie wykazywał woli wypracowania uczciwego systemu prowadzącego do akceptowalnego poziomu. Zamiast konstruktywnych rozwiązań przedstawiono nam propozycje korzystne wyłącznie dla pracodawcy — napisał w oświadczeniu Andreas Pinheiro, przewodniczący Vereinigung Cockpit. Z kolei rzecznik Lufthansy poinformował jedynie, że pracodawca jest skoncentrowany na wynegocjowaniu korzystnego rozwiązania.

Gdyby ostatecznie związkowcy zdecydowali się na strajk, jego skutki byłyby bardzo dotkliwe dla przewoźnika. Poprzednie takie protesty kosztowały setki milionów euro. Teraz niemiecka linia jest skoncentrowana przede wszystkim na dyscyplinie finansowej, która ma doprowadzić do wyższych zysków. Stąd atmosfera negocjacji, których zakończenie będzie oznaczało zwiększenie wydatków, jest bardzo napięta.