„Lufthansa Airlines będzie kontynuować w tym roku realizację programu zwiększania sprawności działań i spodziewa się zatrudnić mniej pracowników niż w 2024 r.” — stwierdza komunikat grupy. Plan na ten rok zakłada zwiększenie załogi liczącej 100 tys. o 10 proc. — łącznie o 10 tys., konkretnie o 2000 personelu pokładowego, 1400 pracowników naziemnych, 130 specjalistów technicznych, 1200 administracyjnych i 800 pilotów.

— Tylko w ubiegłym roku zgłosiło się w całej grupie 350 tys. kandydatów, zatrudniliśmy ponad 13 tys. — powiedział Michael Niggermann z zarządu Lufthansy. W 2023 r. przyjęto na pracy 13 tys., co da w ciągu 3 ostatnich lat ponad 30 tys. pracowników. Pozwoli to grupie odzyskać poziom zatrudnienia sprzed wybuchu pandemii., bo ponad 30 tys.. miejsc pracy zlikwidowano w martwym sezonie.

W komunikacie podkreślono, że ponad połowa nowych rekrutacji będzie dotyczyć Niemiec. Na Lufthansę przypadnie 1200 ludzi, na Austrian Airlines i Eurowings po ok. 700. To dobra wiadomość, bo w ostatnim czasie mnożyły się informacje o zwolnieniach grupowych, 25 organizacji pracodawców przewiduje kompresję etatów w tym roku, rok temu było ich 23, a w 203 r. — 16. Według instytutu IW z Kolonii, „to wskazuje na strukturalną zmianę rynku pracy z Niemczech z racji dostosowań do tendencji gospodarczych, potwierdzając perspektywę spadku zatrudnienia w 2025 r.” — odnotowuje AFP. Dotyczy to wszystkich sektorów, najbardziej budownictwa i motoryzacji.

Lufthansa wchodzi w ITA Airways

13 stycznia Lufthansa kupi za 325 mln euro 41 proc. udziałów we włoskim przewoźniku ITA Airways, utworzonym na miejsce Alitalii. Tę datę podała agencja DPA za prezesem Carstenem Spohrem, który ujawnił ją na spotkaniu z pracownikami.