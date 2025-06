Wiadomo już, że po strajkach 2. i 4 czerwca, jeszcze w tym miesiącu będą kolejne: 11., 17. i 19. dnia miesiąca. To mają być 4-godzinne przerwy w pracy w których wezmą udział wszyscy uzwiązkowieni pracownicy lotniska w Helsinkach.

Tyle, że ten strajk będzie rotacyjny. Po czterogodzinnym proteście bagażowych do strajku przystąpi obsługa naziemna, po niej kontrola bezpieczeństwa. W ten sposób lotnisko zostanie praktycznie sparaliżowane. A pasażerowie, jeśli polecą, to np. mogą podróżować wyłącznie z bagażem podręcznym. W czasie takiej akcji Finnair – jak podała sama linia — traci ok 40 mln euro.

Ofiara zamknięcia przestrzeni nad Syberią

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę i zamknięciu możliwości korzystania z rosyjskiej przestrzeni powietrznej fiński przewoźnik był najbardziej efektywną europejską linią lotniczą oferującą połączenia między Azją a Europą. Ten model stawiano wówczas za przykład LOTowi, który jednak skupił się na rozwinięciu siatki regionalnej. Finnair inwestował wtedy we flotę długodystansową kupując Airbusy 350 na trasach między lotniskami azjatyckimi i Helsinkami oraz A 321 którymi rozwoził pasażerów po Europie. Oferował najkrótsze połączenia – np. rejs Helsinki -Tokio trwał jedynie 9 godzin. Teraz wydłużył się o 4 godziny, co zmniejsza możliwość skutecznej eksploatacji floty, wydłuża czas pracy załóg nie mówiąc o kosztach paliwa i niewiele pomaga, że akurat kerozyna lotnicza staniała. Miliony euro zainwestowało lotnisko w Helsinkach, żeby przystosować się do obsługi mało doświadczonych podróżnych przylatujących np. z Chin.

Chińczycy i Arabowie nie mają ograniczeń

Teraz na tych trasach Finnaira zastąpiły linie z Zatoki Arabskiej, oraz przewoźnicy chińscy, którzy bez jakichkolwiek ograniczeń korzystają z rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Finom pozostał dostosowany do przesiadek port w Helsinkach, oznaczony także w języku chińskim.