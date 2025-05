Związkowcy chcą podwyżek takich, jakie dostali inni

Powodem tych protestów jest brak postępu w negocjacjach nowego układu zbiorowego, które toczą się już od stycznia 2025. Związkowcy domagają się takich samych podwyżek, jakie otrzymali zatrudnieni w innych branżach usługowych w latach 2019-2024.

Transport lotniczy odczuł w tym czasie wyjątkowo mocno pandemię Covid-19 oraz skutki inwazji Rosji na Ukrainę. W przypadku Finlandii, a szczególnie Finnaira dotkliwe było zamknięcie możliwości korzystania z rosyjskiej przestrzeni lotniczej w rejsach z Europy do Azji. Fińska linia cały swój model biznesowy zbudowała właśnie na europejsko-azjatyckim ruchu przesiadkowym. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamknęła kilka połączeń do Chin, ale najważniejsze z nich zostały utrzymane i już w roku 2023 Finnair był w stanie wypracować zysk. Nie przełożył się on jednak na wyższe zarobki.

Wobec braku podwyżek ( bo nie było pieniędzy) pracownicy branży lotniczej zarabiają teraz o 4,3 proc. mniej, niż zatrudnieni w innych służbach publicznych.

Linia bardzo przeprasza wszystkich, którzy ucierpią z powodu kolejnego strajku

Jakko Schildt, wiceprezes Finnaira ds. operacyjnych zapewnia, że tak, jak to było w ostatni piątek, 2 maja nie pozostawi pasażerów bez pomocy. Wszystkim zostaną zaproponowane alternatywne oferty podróży. Gdyby były one nie do zaakceptowania, przewoźnik jest gotowy do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.

Finnair jednocześnie apeluje do pasażerów, których loty nie zostały odwołane, aby odprawili się online na swoje rejsy z dużym wyprzedzeniem, odpowiednio wcześnie pojawili się na lotnisku oraz, postarali się podróżować jedynie z bagażem podręcznym. A gdyby było to niemożliwe, przełożyli z bagażu rejestrowanego wszystkie niezbędne przedmioty i nie wkładali tam np. lekarstw.