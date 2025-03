— W 2022 roku ICAO uznała, że Rosjanie nie są w stanie wiarygodnie nadzorować bezpieczeństwa zarejestrowanej w tym kraju floty. Pod presją autorytarnego reżimu z Brukseli, firmy leasingowe cofnęły nam certyfikaty bezpieczeństwa, co spowodowało zerwanie umów i zmusiło nas do odpowiednich kroków — powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”, tłumacząc zaistniałą sytuację.

Rosyjskie linie zostały zmuszone do odkupienia samolotów

Kiedy okazało się, że międzynarodowe ograniczenia są bardzo dotkliwe, rosyjskie linie lotnicze zaczęły proces odkupowania samolotów od firm leasingowych, co pozwoliło im legalnie je przerejestrować.

W 2024 roku dokonano 345 takich transakcji, z czego 216 samolotów zostało odkupionych przez rosyjskich przewoźników. Pozwoliło to na wykonywanie rejsów międzynarodowych do „przyjaznych krajów”. Nadal jednak około 300 maszyn musi zostać poddanych „debermudyzacji”.

Dla Rosjan usunięcie „czerwonej flagi” jest niesłychanie ważne, nie tylko z powodu możliwości powrotu na rynki globalne, ale także prowadziłoby do obniżenia kosztów ubezpieczenia samych maszyn, załóg i pasażerów. Następstwem byłoby obniżenie poziomu oceny ryzyka, co korzystnie wpłynęłoby na koszty operacyjne linii lotniczych. Miałoby to również przełożenie na ceny biletów lotniczych i wyniki finansowe przewoźników. Jeśli wszystko poszłoby po myśli Rosjan, pojawiłaby się szansa na powrót na rynki międzynarodowe.

Brak części, ale Rosjanie zadziwiająco dobrze sobie radzą

„Czerwona flaga” oznacza także prawidłowe serwisowanie samolotów w sytuacji, gdy sankcje wykluczają legalne dostawy oryginalnych komponentów. Z tym Rosjanie zadziwiająco dobrze sobie poradzili. Część zachodnich maszyn została skazana na kanibalizację (co nie jest zabronione), a także znaleziono kanały nielegalnego importu za pośrednictwem „przyjaznych krajów”. Liczba wypadków lotniczych z udziałem maszyn z podwójną rejestracją nie zwiększyła się.