W ostatni czwartek, 9 stycznia, EASA wydała biuletyn, w którym rekomenduje, by ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze omijały terytorium Rosji zachodniej i wstrzymały operacje do Moskwy, Sankt Petersburga, Rostowa nad Donem, Jekaterynburga i Samary.

Reklama

To zalecenie nie dotyczy linii europejskich, amerykańskich, japońskich i południowokoreańskich, dla których niebo nad Rosją jest zamknięte od marca 2022 roku. Chodzi tutaj o przewoźników z krajów trzecich, głównie z Chin oraz Bliskiego Wschodu, ale także Turcji i Uzbekistanu, które otrzymały od EASA akredytację na operowanie w europejskiej przestrzeni powietrznej.

Zalecenie wydano po ostrzelaniu przez rosyjską obronę przeciwlotniczą embraera azerskich linii AZAL, który 25 grudnia 2025 roku rozbił się w Kazachstanie. Z 67 pasażerów znajdujących się na jego pokładzie uratowano 29 osób.

Zdaniem Rosjan w tych ograniczeniach wcale nie chodzi o bezpieczeństwo

Według Rosjan mają one na celu uderzenie w rosyjskie lotnictwo. Aerofłot już ucierpiał. Zdaniem Rosawiacji to zalecenie wpisuje się w politykę antyrosyjskich sankcji i ma ograniczyć przede wszystkim operacje przewoźników latających z Chin do Europy.