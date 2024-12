Michał Szułdrzyński: Soszjale jak lustro duszy

Coraz bardziej nie lubię platform społecznościowych. Nieraz już pisałem o tym, że nie powinno się ich nazywać mediami społecznościowymi, ponieważ media ponoszą odpowiedzialność za to, co podają. Ale o tym, ile złego mogą zrobić platformy antyspołecznościowe – jak je nazywają niektórzy – sporo już powiedziano i napisano. I z większością krytyków się zgadzam. Nie zmienia to jednak faktu, że tworzą czasami okienko, które pozwala zajrzeć do duszy ich użytkowników. Tak, platformy społecznościowe, potocznie zwane „soszjalami”, są zwierciadłem duszy. Pokazują dokładnie, co tkwi w głowach osób z nich korzystających, znacznie więcej, niż te osoby same chciałyby przyznać.