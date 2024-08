Radykalnie prawicowy prezes IPN dr Karol Nawrocki fetuje z pompą ważną dla określonej części elektoratu Brygadę Świętokrzyską i wrzuca do sieci nagranie – a to ze skakanką, a to z bronią, by dosięgnąć ideału kandydata Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich (ma być „okazały”; chłop jak dąb).

W ramach koalicji rządzącej trwa spór pomiędzy resortem edukacji a PSL o nauczanie historii i wychowanie patriotyczne. Zagadką pozostaje, po jakich wodach sunie dziś, w świetle wschodzącego słońca, wart ciężkie pieniądze jacht PFN, oczko w głowie byłego już ministra kultury Piotra Glińskiego. Właściwie nie wiadomo, kto będzie za dwa dni na Westerplatte, w mediach społecznościowych nie ma klipów, takich jak na D-Day zrobili Francuzi albo jakie zrobił LOT i miasto Warszawa na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (okazało się wówczas, że potrafimy). Ale może za cztery lata… Tymczasem wracamy z psem do domu.