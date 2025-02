Bardziej niż obroną Ukrainy Trump wydaje się być zainteresowany „odzyskaniem” środków finansowych, jakie USA przekazały Ukraińcom od początku wojny trzy lata temu.

– Powiedziałem im, że chcę równowartość 500 mld dol. w metalach ziem rzadkich, i oni się na to zasadniczo zgodzili – oświadczył Trump. Ukraina ma największe w Europie zasoby takich surowców, jak tytan czy uran. W środę podczas spotkania w Brukseli tzw. Grupy Ramstein krajów wspierających Kijów nowy sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział, że Ukraina nie może liczyć ani na powrót do granic sprzed 2014 roku ani członkostwo w NATO. Zapowiedział też, że Ameryka nie wyśle żołnierzy do ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie.

W piątek w Monachium Zełenski ma się spotkać z wiceprezydentem J.D. Vance’em. To jeden z najbardziej sceptycznych wobec wsparcia dla Ukrainy kluczowych członków administracji Trumpa. Rok temu jako senator odmówił spotkania z ukraińskim prezydentem na tej samej konferencji w bawarskiej stolicy. Mówił także, że „jest mu zasadniczo obojętne, co się stanie z Ukrainą”.

Do Monachium ma także przyjechać doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz oraz wysłannik Trumpa na Ukrainę Keith Kellogg. Obaj ostrzegli jednak, że nie przedstawią przy tej okazji planu pokojowego nowego prezydenta USA. Do samego Kijowa pojechał natomiast sekretarz skarbu Scott Bessent. Ma rozmawiać o dostępie do metali ziem rzadkich dla Amerykanów.

Bez gwarancji Ameryki Ukraina nie będzie bezpieczna – ostrzega Zełenski

Trump zapowiadał w czasie kampanii wyborczej, że po zdobyciu Białego Domu „w ciągu 24 godzin” doprowadzi do wstrzymania wojny w Ukrainie. Blisko miesiąc od objęcia urzędu nie ma jednak zarysu planu pokojowego nowej administracji. Zasadniczym powodem jest to, że inaczej niż Kijów, Moskwa nie sygnalizuje żadnej gotowości do kompromisu. Putin nadal domaga się nie tylko uznania aneksji wszystkich ziem zajętych teraz przez Rosję, ale także gwarancji, że Kijów nigdy nie przystąpi do NATO oraz nie otrzyma innych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu.