Estera Flieger: Ukraina miała za krótką spódniczkę

Ukraina miała za krótką spódniczkę i wracała sama do domu. Z kolejnych wypowiedzi Donalda Trumpa wynika, że Kijów sprowokował Moskwę. „Financial Times” podaje, że Stany Zjednoczone, zapoznając się z treścią oświadczenia, które w związku z trzecią rocznicą rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji przygotowała grupa G7, oponują wobec nazywania Rosji agresorem.



Politycy PiS, którzy skandowali nazwisko Trumpa, muszą połknąć żabę

Ale – cieszy się Marcin Przydacz z PiS – prezydent USA „ograniczył fundusze dla skrajnie lewicowych organizacji”. To najważniejsze. Poza tym „największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale (...) odwrót od niektórych z najbardziej podstawowych wartości” – właśnie ten fragment wystąpienia J.D. Vance’a z Monachium zdecydował się cytować były minister edukacji w rządzie Zjednoczonej Prawicy Przemysław Czarnek. W końcu trudno jest połknąć żabę, ba, ropuchę, jaką było skandowanie przez posłów PiS nazwiska Trumpa w polskim Sejmie. Co jeszcze musi zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych, żeby prawica zrozumiała, że jego stosunek do Ukrainy jest miarą tego, jak potraktuje Polskę, jeśli tylko znajdzie się w podobnej sytuacji? Wszak nie tylko Ignacy Daszyński uważał, że „nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy”. Podobnie widział to prezydent Lech Kaczyński.

Ukraina w NATO to polska racja stanu

„Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę” – w lutym 2022 roku wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi przypominały międzynarodowe media. Prezydent Polski myślał o bezpieczeństwie regionu holistycznie.

Nie mniej niż wypowiedzi polityków prawicy niepokoją mnie więc słowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że Ukraina nie może sobie robić nadziei na zaproszenie do NATO. To jedna z ostatnich rzeczy, którą powinien powiedzieć szef polskiego MON. Akces Ukrainy do NATO jest polską racją stanu. Nie przyjmuję, że jest to niemożliwe.