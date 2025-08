Sensem Powstania Warszawskiego była Rzeczpospolita

Zawsze mnie drażniło sprowadzanie powstańców do bezwolnych mas rzuconych do walki przez cynicznych dowódców. Jakby Stefan Samek nie miał wolnej woli. Sens Powstania jest w jego hardym i godnym spojrzeniu. Sens Powstania jest w tym, że ktoś po raz pierwszy od 1939 roku nie szedł rynsztokiem, a chodnikiem. Wreszcie, sensem Powstania była i jest Rzeczpospolita. To, że miała być inna niż ta z numerem dwa. To, że miała być. Sens Powstania zapisany został w opublikowanych wówczas dziennikach ustaw. Może to mało, nie wiem. Może hardość i godność to na końcu takie ładne słowa, które nic nie znaczą. A może właśnie znaczą wszystko. Czy da się przeliczyć substancję narodu na złotówki? Ona wtedy ocalała. Ba, napiszę więcej: wierzę, że bez 1944 roku nie byłoby 1989.

Foto: Tomasz Sitarski

„Piękno Powstania Warszawskiego (oraz jego piękno symboliczne) – to są rzeczy, które zaczęły wychodzić na jaw po wielu latach, kiedy tamte wydarzenia historyczne oddaliły się od nas na tyle, że można już było, pod ich powierzchnią, dostrzec ich istotę – ten element długiego trwania, który wolno nazwać elementem wiecznym” – ujął to Jarosław Marek Rymkiewicz. Powstanie jest wieczne. Dzięki powstaniom trwamy.