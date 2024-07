Pamięć odroczona

W 2006 roku Michał Cichy w tekście, który stanowi publicystykę najwyższej próby, przeprosił powstańców. „Powstańcy należą do pokolenia, które złożyło się w ofierze dla przegranej sprawy i które zamiast nagród zaznało wieloletnich upokorzeń. Wolność roku 89 przyszła dla nich późno – mogła ich ucieszyć bardziej ze względu na pomyślność wnuków niż własną” – odnajduje Cichy imponderabilia. Nazywa to, co przez długie lata towarzyszyło powstańcom: wstyd. Z tym, że on nie skończył się wraz z komuną.

Polska w 1989 roku miała problemy inne, a jednak takie same jak w 1918 roku. Ale na ustanowienie 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego jego uczestnicy czekali 20 lat. Była więc pamięć – animowana przez państwo, inaczej niż oddolna – odroczona. Przyszła właściwie w 2004 roku, kiedy Lech Kaczyński, prezydent Warszawy, spełnił swoją obietnicę i tuż przed 60. rocznicą wybuchu powstania otworzył nowoczesne muzeum, powierzając mu ważką rolę społeczną.

„Za chwilę staniemy się świadkami historycznego wydarzenia. Wydarzenia, na które przyszło czekać polskiemu społeczeństwu bardzo długo. O wiele za długo (…) Przez kilkadziesiąt lat, mimo nieustannych kampanii, wmawiania społeczeństwu bezsensu czy zgoła zbrodniczości powstania, 1 sierpnia był jedynym autentycznym świętem narodowym obchodzonym w Polsce. Tłumy na Cmentarzu Wojskowym, pomniki, msze, a w późniejszych latach także pochody, były wyrazem tego zrozumienia” – mówił tego dnia.

W 31. odcinku serialu „W labiryncie” (1988–1991), którego akcja toczy się 2 sierpnia 1989 roku, cmentarz zapełnia się ludźmi, wśród nich są dawni powstańcy, w tym Franciszek Hanisz (Janusz Bylczyński) i Leon Guttman (Wiesław Drzewicz). Odwiedza ich dawny kolega, który po 1945 roku wyjechał z kraju: jest pod wrażeniem tego, że ludzie pamiętają.

Lech Kaczyński, który w 2005 roku został prezydentem kraju, bezbłędnie rozpoznał więc to, czego nie chciał zobaczyć Adam Michnik. Ale nie sprowadza się to wszystko wyłącznie do politycznej diagnozy: znów, jak w domu Carpenterów kilkadziesiąt lat wcześniej, spotkały się ze sobą dwie Polski. Prezydent widział zresztą sens powstania – a są to jego słowa – jako obrony imponderabiliów.