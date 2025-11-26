Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Koniec z pułapką jednego kliknięcia. Klienci T-Mobile dostaną 500 zł zwrotu

Zdarzały się sytuacje, że klienci sieci T-Mobile otrzymywali rachunki z opłatami za subskrypcje, na które nie wyrazili zgody. Prezes UOKiK nałożył na operatora obowiązek wprowadzenia zmian w usłudze „Zamów z T-Mobile”. Będą też rekompensaty dla poszkodowanych klientów.

Publikacja: 26.11.2025 12:21

Koniec z pułapką jednego kliknięcia. Klienci T-Mobile dostaną 500 zł zwrotu

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Jak wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Zamów z T-Mobile” to usługa fakultatywnego obciążania rachunku, która pozwala płacić za treści cyfrowe – gry, serwisy rozrywkowe czy wideo – przez doliczenie opłaty do rachunku. Dostawcami takich treści były firmy zewnętrzne, m.in. Vodonline, Wizzgames, Gameland czy Zaplium. T-Mobile pełnił rolę pośrednika w pobieraniu opłat.

Przypadkowe kliknięcie mogło skutkować aktywacją płatnej subskrypcji

Urząd ustalił, że sposób działania usługi mógł pozbawiać konsumentów realnej kontroli nad tym, co uruchamiają. Jak czytamy w komunikacie, w przypadku urządzeń korzystających z transmisji danych, numer telefonu był automatycznie sczytywany na stronie dostawcy treści i niepotrzebna była żadna autoryzacja zakupu. Oznaczało to, że wejście na stronę z grami czy muzyką lub przypadkowe kliknięcie w reklamę mogło skutkować aktywacją płatnej subskrypcji bez wyraźnej zgody użytkownika.

UOKiK zwraca uwagę, że problem był szczególnie dotkliwy dla osób, które korzystały z kart SIM umieszczonych w routerach, a nie w telefonach. W takich urządzeniach automatyczne sczytywanie numeru działało tak samo jak w telefonie, ale konsument nie miał żadnej możliwości, by zauważyć, że aktywował jakąś usługę. Informacyjne SMS-y trafiały na kartę SIM w routerze, a wiadomości nie można było odczytać na ekranie urządzenia. Co więcej, wiele modemów LTE nie można wykorzystać do wysłania wiadomości zwrotnej „STOP”. Użytkownik nie miał więc technicznej możliwości natychmiastowego wyłączenia subskrypcji. W efekcie część osób mogła nawet nie wiedzieć, że została zapisana do płatnej usługi – aż do momentu otrzymania rachunku za telefon.

Urzędnicy dopatrzyli się też innych nieprawidłowości. „Klienci nie otrzymywali potwierdzenia warunków korzystania z samej usługi „Zamów z T-Mobile”, mimo że to ona była podstawą naliczania opłat. Na rachunkach należności były prezentowane ogólnikowo, bez wskazania nazwy usługi czy dostawcy treści. Uniemożliwiało to ustalenie, skąd pojawiła się dana pozycja. Odpowiedzi na reklamacje często nie wyjaśniały, jak aktywowano usługę, a część klientów była odsyłana do pośredników, zamiast otrzymać pełną informację od operatora. W rezultacie cały mechanizm – od aktywacji, przez informacje o warunkach, po rozpatrywanie reklamacji – działał w sposób, który mógł prowadzić do naliczania opłat za subskrypcje zamówione nieświadomie” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj więcej

Są zarzuty UOKiK dla operatora sieci Plus. Chodzi o opłaty w ofertach pre-paid
Konsumenci
Są zarzuty UOKiK dla operatora sieci Plus. Chodzi o opłaty w ofertach pre-paid
Reklama
Reklama

Prezes UOKiK: Subskrypcja zawsze powinna być świadomą decyzją

W wydanej decyzji Prezes UOKiK zobowiązał T-Mobile do wdrożenia przejrzystej i bezpiecznej ścieżki aktywacji usług – wyłącznie na podstawie świadomego działania i zgody konsumenta. Jak wyjaśniono, zakłada to samodzielne wpisanie numeru telefonu, otrzymanie i podanie kodu SMS oraz wyraźne potwierdzenie zamówienia. Każdy etap będzie weryfikowany po stronie operatora, tak aby wyeliminować przypadkowe uruchamianie subskrypcji.

– Subskrypcja zawsze powinna być świadomą decyzją konsumenta, a nie skutkiem przypadku czy technicznego triku – podkreśla prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. 

Decyzja obejmuje również rekompensaty finansowe dla osób, które poniosły koszty związane z działaniem usługi w latach 2018-2024. „Konsumenci, którzy w tym okresie aktywowali dowolną usługę z wykorzystaniem „Zamów z T-Mobile”, a ich reklamacje zostały rozpatrzone negatywnie lub częściowo, otrzymają jednorazowe przysporzenie w wysokości 500 zł. Osoby, które korzystały z serwisów Vodonline, Wizzgames, Gameland lub Zaplium, a następnie wyłączyły je w ciągu 60 dni i nie otrzymały wcześniej zwrotu, mogą liczyć na oddanie pobranych opłat za ten okres” – informuje UOKiK. 

Czytaj więcej

CV
Konsumenci
Raz skorzystali z kreatora CV, a płacić musieli co miesiąc. Są zarzuty UOKiK

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Organizacje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Konsumenci T-Mobile Polska

Jak wyjaśnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „Zamów z T-Mobile” to usługa fakultatywnego obciążania rachunku, która pozwala płacić za treści cyfrowe – gry, serwisy rozrywkowe czy wideo – przez doliczenie opłaty do rachunku. Dostawcami takich treści były firmy zewnętrzne, m.in. Vodonline, Wizzgames, Gameland czy Zaplium. T-Mobile pełnił rolę pośrednika w pobieraniu opłat.

Przypadkowe kliknięcie mogło skutkować aktywacją płatnej subskrypcji

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Prawo w Polsce
Koniec niechcianych polowań? Co się zmieni w prawie łowieckim
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE
W sądzie i w urzędzie
Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe zawarte w UE. Wyrok TSUE
Senator KO Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK
Administracja państwowa
Były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski skazany za ustawianie konkursów
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
O ważności wydziedziczenia i zachowku. Jak napisać skuteczny testament?
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Wieżowce w Rzeszowie
Nieruchomości
Mniej pełnomocników na walnych zgromadzeniach w spółdzielniach mieszkaniowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama