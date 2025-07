W Polsce drogi kredyt i gwałtowny wzrost cen

Jak czytamy w sprawozdaniu krajowym Polski dla KE z czerwca 2025 r.,, Polska boryka się z poważnym niedoborem mieszkań, który doprowadził do gwałtownego wzrostu cen nieruchomości mieszkalnych i czynszów. Od 2015 r. wzrost sięgnął odpowiednio 107 i 66 proc. W III kwartale 2024 r. realne stopy procentowe kredytów hipotecznych w Polsce były drugie co do wysokości w UE, co sprawia, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest szczególnie trudna dla osób kupujących swoją pierwszą nieruchomość oraz dla najemców – przede wszystkim osób młodych – co ogranicza ich mobilność i utrudnia planowanie przyszłości".

W latach 2020–2024 zaobserwowano wstrząsy na rynku mieszkaniowym (takie jak pandemia, rosyjska inwazja na Ukrainę, kryzys energetyczny, a program przystępnych cenowo kredytów hipotecznych „Bezpieczny kredyt 2 proc.” podsycał dodatkowy popyt w obliczu wąskich gardeł w podaży, co łącznie przyczyniło się do szybkiego wzrostu cen mieszkań.

W Polsce inwestycje w mieszkalnictwo są najniższe w UE (2,2 proc. PKB w porównaniu ze średnią unijną na poziomie 5,8 proc. w 2023 r.), a odsetek przeludnionych gospodarstw domowych należy do najwyższych.

„Istniejące już środki dotyczące mieszkalnictwa, takie jak dotacje dla gmin na budowę mieszkań socjalnych i program preferencyjnych kredytów na wsparcie społecznego budownictwa czynszowego, mogłyby zostać rozszerzone w celu zwiększenia inwestycji w mieszkalnictwo, stworzenia większych zasobów przystępnych cenowo mieszkań i zwiększenia konkurencji z prywatnymi zasobami mieszkaniowymi i z prywatnymi nieruchomościami na wynajem” – czytamy w sprawozdaniu.