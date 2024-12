– Pracujący zawodowo cudzoziemscy kierowcy po zmianie ustawy o transporcie zostali zobowiązani do posiadania polskich praw jazdy, dyscyplinują się więc, pilnują i dokumentu, i pracy – wskazuje na źródło poprawy Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. I uważa, że większość przybyszów przystosowała się do jazdy na naszych drogach, choć wciąż niewielka grupa lekceważy przepisy. Tak jak np. 38-letni Ukrainiec, który w Brodowie (Wielkopolska), mając ok. 3 promile we krwi , wpadł na jadący przed nim samochód.

Jazda z promilami dotyczy głównie kierowców z Ukrainy – na jeździe na „podwójnym gazie” wpadło 2,4 tys. z nich. Co ważne jest to jednak o 840 mniej niż rok temu.

Cudzoziemscy kierowcy nieco częściej powodowali wypadki – zarzuty za to dostało łącznie 290 z nich (o 36 więcej niż rok temu). O 40 proc. spadła natomiast liczba podejrzanych o kradzieże (do 1830 osób), a o jedną szóstą - o posiadanie narkotyków.

Gruzini częściej dopuszczali się rozbojów i kradzieży rozbójniczych

Generalnie rzadziej przestępstwa popełniali obywatele Gruzji – ich liczba spadła w tym roku do 1540 – i to o 814 osób mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Mniej było podejrzanych o kradzieże (spadek z 1162 osób do 461), czy jeżdżących po alkoholu (z 429 do 298 osób).

Jest jednak jeden niepokojący trend – Gruzini częściej dopuszczali się rozbojów i kradzieży rozbójniczych. Liczba podejrzanych o nie wzrosła trzykrotnie – z 31 do 90 osób. (np. Ukraińców wśród sprawców takich przestępstw było 85, przy nieporównanie większej ich liczbie w Polsce).

Choć to niewielka skala, jest ona niepokojąca, bo kryją się za tym brutalne napaści, rodem z lat 90., jak ostatnio w Warszawie, gdzie czterech Gruzinów w centrum stolicy zaatakowało przypadkowe osoby.