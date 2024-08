To system, w którym prokurator, jeśli zawnioskuje o tymczasowy areszt, ma ponad 95-proc. pewność, że sąd mu go przyklepie. Nie trzeba nawet się specjalnie wysilać, by uprawdopodobnić ryzyko ucieczki czy matactwa. Często wystarczy samo zagrożenie wysoką karą. Powie ktoś, że jeszcze musi być przecież wysokie prawdopodobieństwo, że taka osoba w ogóle przestępstwo popełniła. No, niby tak, ale to też pod warunkiem, że sędzia w ogóle spojrzy do akt, by się przekonać, czy rzeczywiście są w nich te dowody, które prokurator opisał we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania...

W Polsce nie przyjęło się ani domniemanie niewinności, ani to, że tymczasowe aresztowania to nie jest kara

Nie twierdzę oczywiście, że tak było w przypadku ciotki Jacka Jaworka. Być może zebrane dowody świadczą niezbicie o jej winie. Jeśli tak, to powinna zostać przez sąd skazana. Ale opierając się na przekazach medialnych, nie dostrzegam żadnych powodów, by nie mogła odpowiadać z wolnej stopy.

Pamiętajmy, że przysługuje jej domniemanie niewinności (dla niewtajemniczonych: to takie prawo, z którego ludzie sami bardzo lubią korzystać, jednocześnie uważając, że nie przysługuje ono tym, kogo nie lubimy, z kim się nie zgadzamy lub kogo zwyczajnie nie znamy).

Natomiast jeśli uznamy, że mataczyć może 74-letnia staruszka, to mataczyć może w zasadzie każdy. A wtedy w ogóle dajmy sobie spokój z określaniem ustawowo przesłanek tymczasowego aresztowania i kontroli ich przez sąd, tylko napiszmy w ustawie, że tymczasowe aresztowania stosuje się zawsze i w stosunku do każdego.

Obserwując komentarze internautów w serwisach społecznościowych, po raz kolejny można zauważyć, że w Polsce nie przyjęło się ani domniemanie niewinności, ani to, że tymczasowe aresztowanie to nie jest kara. Chyba więc rację miał sędzia Michał Laskowski, który niedawno mówił na łamach „Rzeczpospolitej”, że owszem, prokurator wnioskuje o areszt, sędzia przyklepuje, ale opinia publiczna tego oczekuje.