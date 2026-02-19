W czwartek rano nieoznakowane pojazdy pojawiły się w Sandringham w Norfolk, gdzie Andrzej Mountbatten-Windsor mieszka od czasu opuszczenia domu w Windsorze.
W ubiegłym tygodniu Pałac Buckingham publicznie przedstawił stanowisko króla Karola III w sprawie skandalu związanego z jego bratem Andrzejem i Jeffreyem Epsteinem. „Jeśli zwróci się do nas policja, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia. Myśli króla i królowej były i pozostają przy ofiarach wszelkich form nadużyć” – podkreślono w komunikacie.
Do zatrzymania doszło po tym, jak Thames Valley Police – największa pozametropolitalna formacja policyjna w Anglii – poinformowała, że analizuje skargę dotyczącą rzekomego udostępniania poufnych materiałów przez byłego księcia zmarłemu przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi.
Mountbatten-Windsor konsekwentnie i stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom.
„W ramach prowadzonego śledztwa dziś (19/2) zatrzymaliśmy mężczyznę po sześćdziesiątce z hrabstwa Norfolk pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego oraz prowadzimy przeszukania pod wskazanymi adresami w hrabstwach Berkshire i Norfolk.
Mężczyzna pozostaje obecnie w policyjnym areszcie.
Nie będziemy ujawniać tożsamości zatrzymanego, zgodnie z krajowymi wytycznymi. Prosimy również pamiętać, że sprawa jest obecnie w toku, dlatego należy zachować ostrożność przy publikowaniu jakichkolwiek informacji, aby nie narazić się na zarzut obrazy sądu.”
Zastępca komendanta policji Oliver Wright powiedział:
„Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszczęliśmy dochodzenie w sprawie zarzutu nadużycia stanowiska publicznego.
Istotne jest, abyśmy chronili rzetelność i obiektywizm naszego śledztwa, współpracując z naszymi partnerami przy badaniu tego domniemanego przestępstwa.
Rozumiemy, że sprawa ta budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, i będziemy przekazywać aktualizacje we właściwym czasie.”
– Andrzej Mountbatten-Windsor powinien porozmawiać z organami ścigania w Wielkiej Brytanii i USA w sprawie skandalu związanego z Jeffreyem Epsteinem – powiedział dziś rano premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer jeszcze jego aresztowania.
W rozmowie z BBC brytyjski premier oświadczył: „Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, powinien złożyć zeznania. Zatem bez względu na to, czy chodzi o Andrzeja, czy o kogoś innego – każdy, kto ma istotne informacje, powinien zgłosić się do odpowiedniego organu. W tym konkretnym przypadku mówimy o Epsteinie, ale jest wiele innych spraw”.
– Każdy, kto posiada informacje dotyczące jakiegokolwiek aspektu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, ma moim zdaniem obowiązek się zgłosić, bez względu na to, kim jest – dodał sir Keir.
– Jedną z fundamentalnych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To naprawdę ważne, aby zasada ta była stosowana powszechnie - kontynuował.
– To jest zasada. To ugruntowana i bardzo ważna zasada naszego kraju oraz społeczeństwa. Ona obowiązuje i musi zostać zastosowana w tym przypadku w taki sam sposób, w jaki zostałaby zastosowana w każdej innej sprawie – podkreślił Starmer.
Z niedawno opublikowanych dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem wynika, że były książę – kiedy pełnił rolę specjalnego brytyjskiego przedstawiciela do spraw handlu i inwestycji – miał przekazywać Epsteinowi informacje dotyczące jego oficjalnych wizyt zagranicznych w Singapurze, Hongkongu i Wietnamie, a także – jak wskazują brytyjskie media – „poufne szczegóły dotyczące możliwości inwestycyjnych”. Dokumenty sporządzić miał jego ówczesny asystent, Amit Patel. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wysłannicy handlowi mają obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wrażliwych informacji uzyskanych podczas oficjalnych wizyt.
Przed rokiem brytyjskie media donosiły o niełatwej decyzji, którą miał podjąć król Karol III – chodziło wówczas o odcięcie od funduszy królewskich księcia Andrzeja. Później syn królowej Elżbiety II jeszcze bardziej oddalił się od brytyjskiej rodziny królewskiej – w październiku ubiegłego r. wydał specjalny komunikat, w którym poinformował, że zdecydował się zrzec się tytułu królewskiego. „W rozmowie z królem oraz moją najbliższą i dalszą rodziną doszliśmy do wniosku, że ciągłe oskarżenia pod moim adresem odciągają uwagę od pracy Jego Królewskiej Wysokości i Rodziny Królewskiej” – zaznaczył w oświadczeniu.
Epstein w 2019 r. został aresztowany w związku z zarzutami federalnymi dotyczącymi handlu ludźmi w celach seksualnych. Finansista miał zmuszać niepełnoletnie dziewczęta (najmłodsze miały zaledwie 14 lat) do świadczenia usług seksualnych za pieniądze i stręczyć je swoim wpływowym znajomym. W wyszukiwaniu ofiar miała mu pomagać Ghislaine Maxwell.
Epsteinowi groziło 45 lat więzienia, ale do procesu nie doszło, ponieważ finansistę przed rozpoczęciem procesu znaleziono martwego w celi. Oficjalnie stwierdzono, że Epstein popełnił samobójstwo, ale wokół jego śmierci narosło wiele teorii spiskowych.
