Mountbatten-Windsor konsekwentnie i stanowczo zaprzecza wszelkim zarzutom.

Oświadczenie policji „W ramach prowadzonego śledztwa dziś (19/2) zatrzymaliśmy mężczyznę po sześćdziesiątce z hrabstwa Norfolk pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego oraz prowadzimy przeszukania pod wskazanymi adresami w hrabstwach Berkshire i Norfolk.



Mężczyzna pozostaje obecnie w policyjnym areszcie.



Nie będziemy ujawniać tożsamości zatrzymanego, zgodnie z krajowymi wytycznymi. Prosimy również pamiętać, że sprawa jest obecnie w toku, dlatego należy zachować ostrożność przy publikowaniu jakichkolwiek informacji, aby nie narazić się na zarzut obrazy sądu.”



Zastępca komendanta policji Oliver Wright powiedział:



„Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszczęliśmy dochodzenie w sprawie zarzutu nadużycia stanowiska publicznego.



Istotne jest, abyśmy chronili rzetelność i obiektywizm naszego śledztwa, współpracując z naszymi partnerami przy badaniu tego domniemanego przestępstwa.



Rozumiemy, że sprawa ta budzi duże zainteresowanie opinii publicznej, i będziemy przekazywać aktualizacje we właściwym czasie.”

Premier Wielkiej Brytanii przed zatrzymaniem brata króla Karola III: Nikt nie stoi ponad prawem

– Andrzej Mountbatten-Windsor powinien porozmawiać z organami ścigania w Wielkiej Brytanii i USA w sprawie skandalu związanego z Jeffreyem Epsteinem – powiedział dziś rano premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer jeszcze jego aresztowania.

W rozmowie z BBC brytyjski premier oświadczył: „Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, powinien złożyć zeznania. Zatem bez względu na to, czy chodzi o Andrzeja, czy o kogoś innego – każdy, kto ma istotne informacje, powinien zgłosić się do odpowiedniego organu. W tym konkretnym przypadku mówimy o Epsteinie, ale jest wiele innych spraw”.

– Każdy, kto posiada informacje dotyczące jakiegokolwiek aspektu przemocy wobec kobiet i dziewcząt, ma moim zdaniem obowiązek się zgłosić, bez względu na to, kim jest – dodał sir Keir.

– Jedną z fundamentalnych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To naprawdę ważne, aby zasada ta była stosowana powszechnie - kontynuował.