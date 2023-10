Wyniki wyborów. Porażka Konfederacji? Krzysztof Bosak: Jesteśmy partią przyszłości

- To jest duża grupa wyborców, mamy prawdopodobnie najmłodszą ze wszystkich partii bazę wyborczą. Część naszych wyborców głosowała pierwszy raz w życiu i nam powierzyła zaufanie, jestem im naprawdę za to wdzięczny i to duże dla nas zobowiązanie - mówił.

- Uważam, że przed nami przyszłość, że jesteśmy partią przyszłości - przekonywał w Polsat News lider Konfederacji.

- Jeżeli prawdą okażą się scenariusze, że PiS będzie odsunięty od władzy w wyniku swoich błędów i bezideowości - przecież przez ostatnie cztery lata PiS nie realizował programu, z którym szedł wcześniej do wyborów, tylko to był chaotyczny konglomerat przypadkowych pomysłów - to otwiera się gra o przyszłość na prawicy - mówił Krzysztof Bosak.

- Uważam, że o ile ten wynik wyborczy jest poniżej oczekiwań, to już w wyborach samorządowych w przyszłym roku czy europejskich duża część wyborców prawicowych będzie miała wiele powodów, żeby zagłosować na nas, nie na partię, jak sądzę, kończącą się, odsuwaną od władzy, czyli PiS - powiedział współprzewodniczący Konfederacji.