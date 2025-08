Premier Hiszpanii Pedro Sánchez nie chciał podnieść wydatków na obronność do 5 proc. PKB

Socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił wcześniej, że jego rząd planuje zwiększyć wydatki na obronność do 2 proc. PKB (Hiszpania jest jednym z państw Sojuszu, które wydają na swoją armię najmniejszą część PKB - w 2024 roku było to ok. 1,3 proc. Produktu Krajowego Brutto), czyli do poziomu postulowanego obecnie przez NATO. Sánchez sprzeciwiał się natomiast podniesieniu postulowanego poziomu wydatków do 5 proc. PKB na czerwcowym szczycie NATO.

Sánchez stał na stanowisku, że zwiększenie wydatków do 5 proc. PKB mogłoby oznaczać konieczność podniesienia podatków i ograniczenia świadczeń socjalnych. NATO zgodziło się, by wydatki Hiszpanii były określane wcześniejszym celem stawianym przez Sojusz.

Polska kupiła 32 myśliwce F-35 Umowa została podpisana w styczniu 2020 roku. Wartość kontraktu na zakup myśliwców to ok. 4,6 miliarda dol. Pierwsze dwa myśliwce zostały oficjalnie przekazane Polsce w 2024 roku, ale na razie znajdują się w Stanach Zjednoczonych (tam szkolą się na nich polscy piloci). Do Polski zakupione F-35 mają trafić w latach 2026-2030.

Stanowisko Hiszpanii zostało ostro skrytykowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który domagał się wzięcia przez Europę większej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Trump groził, że w ramach retorsji obłoży Hiszpanię dodatkowymi cłami.

Eksperci zwracają uwagę, że Trump, domagając się zwiększenia wydatków Europy na obronność, liczył m.in. na większe zakupy amerykańskiego uzbrojenia przez sojuszników Stanów Zjednoczonych z Europy.