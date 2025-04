Donald Trump zapewnia, że „nie ma zamiaru zwolnić” Jerome’a Powella

Donald Trump sugeruje, że cła na chińskie towary spadną

Przemawiając w Gabinecie Owalnym, Trump powiedział również, że jest optymistycznie nastawiony do poprawy stosunków handlowych z Chinami. Trump powiedział, że byłby „bardzo miły” w negocjacjach z Pekinem, a cła spadłyby, gdyby doszło do porozumienia, ale nie do „zera”. Wcześniej sekretarz skarbu USA Scott Bessent podobno powiedział, że spodziewa się deeskalacji wojny handlowej z Chinami, opisując obecną sytuację jako nie do utrzymania.

Po tych uwagach główne giełdy azjatyckie wzrosły w środę, ponieważ inwestorzy wydawali się przyjmować z zadowoleniem najnowsze uwagi administracji USA.

Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł o około 1,7 proc., Hang Seng w Hongkongu o około 2,3 proc., podczas gdy Shanghai Composite w Chinach kontynentalnych wzrósł o mniej niż 0,1 procent.

Także akcje amerykańskie wzrosły we wtorek, a S&P 500 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 2,5 proc., a Nasdaq wzrósł o 2,7 procent.

Kontrakty terminowe na USA również notowano wyżej w nocy. Rynki kontraktów terminowych dają wskazówkę, jak będą zachowywać się rynki finansowe, gdy zostaną otwarte do handlu.