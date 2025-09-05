Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jaka była przyczyna wypadku kolejki w Lizbonie? Są pierwsze ustalenia śledczych

Są pierwsze ustalenia śledczych, badających wypadek kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria, do którego doszło w środę w Lizbonie. Eksperci wskazują, że przyczyną katastrofy było prawdopodobnie zerwanie liny.

Publikacja: 05.09.2025 08:11

Miejsce wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria w Lizbonie

Miejsce wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria w Lizbonie

Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Ada Michalak

W środę w centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do dramatycznego zdarzenia – wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło 17 osób, a 22 zostały ranne.

Od czasu tragedii w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalania przyczyn incydentu. W piątek przekazano nowe informacje w sprawie przyczyn katastrofy. 

Czytaj więcej

Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar
Wypadki
Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Są pierwsze ustalenia śledczych

W rozmowie z telewizją SIC Carlos Mineiro Alves – przewodniczący Portugalskiej Izby Inżynierów – zaznaczył, że nie ma on wątpliwości co do tego, że bezpośrednią przyczyną tragedii w Lizbonie było pęknięcie liny ciągnącej, dzięki której kolejka linowo-terenowa Elevador da Gloria się przemieszczała. Ekspert zaznaczył jednak, że konieczne będzie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa. Ujawnił on również, że przeprowadzona na dziewięć godzin przed wypadkiem kontrola stanu technicznego liny nie wykazała żadnego defektu.

W rozmowie z PAP, proszące o anonimowość osoby, które mają dostęp do miejsca wypadku, przekazały, iż potwierdzono zerwanie liny nośnej kolejki. 

Reklama
Reklama

Pedro de Brito Bogas – szef spółki Carris odpowiedzialnej za miejski transport, w tym właśnie między innymi kolejkę linowo-terenową Elevador da Gloria – zapowiedział uruchomienie wewnętrznego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.

Czytaj więcej

Akcja ratunkowa zakończyła się przed zmierzchem
Wypadki
Kolejka linowa uderzyła w słup i się zerwała. Są ranni i zabici

17 osób zginęło w wypadku kolejki w Lizbonie 

Do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria, która łączy stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto, doszło w Lizbonie w środę około godziny 18.00 czasu lokalnego. Według wstępnych ustaleń, pojazd wypadł z szyn, uderzając w budynek, w wyniku czego uległ całkowitemu zniszczeniu.

Część poszkodowanych osób przez pewien czas była uwięziona wewnątrz wraku kolejki. Pomogły im służby ratunkowe – do akcji zaangażowano 62 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych. Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby. 

W katastrofie zginęło co najmniej 17 osób. W następstwie wypadku ranne zostały też 22 osoby.  – To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie – powiedział Carlos Moedas, burmistrz Lizbony. 

Reklama
Reklama

Sprawą zajmuje się prokuratura oraz państwowa komisja badania wypadków kolejowych. Czwartek był w Portugalii dniem żałoby narodowej.

Operatorem uruchomionej w 1885 roku kolejki linowo-terenowej jest odpowiedzialna za publiczny transport w mieście spółka Carris. Spółka wydała oświadczenie, że kolejka była poddawana regularnym – comiesięcznym i cotygodniowym – przeglądom, a także codziennym inspekcjom. Według lizbońskiego ratusza z kolejki, która uległa katastrofie, korzysta co roku ok. 3 mln osób. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Europa Portugalia Lizbona Społeczeństwo

W środę w centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do dramatycznego zdarzenia – wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło 17 osób, a 22 zostały ranne.

Od czasu tragedii w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalania przyczyn incydentu. W piątek przekazano nowe informacje w sprawie przyczyn katastrofy. 

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar
Wypadki
Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar
Paweł Wroński
Wypadki
Poszukiwania Polaków w szwajcarskich Alpach. Paweł Wroński: niestety nie mam pozytywnych informacji
Armenia: Rosyjski MiG-29 uderzył w słup podczas transportu ulicami Erywania
Wypadki
Armenia: Rosyjski MiG-29 uderzył w słup podczas transportu ulicami Erywania
Elektrownia atomowa w Gravelines
Wypadki
Meduzy wyłączyły reaktory największej elektrowni atomowej we Francji
Helsinki zainwestowały w transport publiczny i ściezki rowerowe
Wypadki
Rok bez śmiertelnego wypadku drogowego w stolicy europejskiego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie