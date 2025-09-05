Aktualizacja: 05.09.2025 08:59 Publikacja: 05.09.2025 08:11
Miejsce wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria w Lizbonie
Foto: REUTERS/Pedro Nunes
W środę w centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do dramatycznego zdarzenia – wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło 17 osób, a 22 zostały ranne.
Od czasu tragedii w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalania przyczyn incydentu. W piątek przekazano nowe informacje w sprawie przyczyn katastrofy.
Czytaj więcej
W centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej El...
W rozmowie z telewizją SIC Carlos Mineiro Alves – przewodniczący Portugalskiej Izby Inżynierów – zaznaczył, że nie ma on wątpliwości co do tego, że bezpośrednią przyczyną tragedii w Lizbonie było pęknięcie liny ciągnącej, dzięki której kolejka linowo-terenowa Elevador da Gloria się przemieszczała. Ekspert zaznaczył jednak, że konieczne będzie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa. Ujawnił on również, że przeprowadzona na dziewięć godzin przed wypadkiem kontrola stanu technicznego liny nie wykazała żadnego defektu.
W rozmowie z PAP, proszące o anonimowość osoby, które mają dostęp do miejsca wypadku, przekazały, iż potwierdzono zerwanie liny nośnej kolejki.
Pedro de Brito Bogas – szef spółki Carris odpowiedzialnej za miejski transport, w tym właśnie między innymi kolejkę linowo-terenową Elevador da Gloria – zapowiedział uruchomienie wewnętrznego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.
Czytaj więcej
Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych, gdy kolejka linowa w południowej Turcji uderzyła w...
Do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria, która łączy stołeczne dzielnice Baixa i Bairro Alto, doszło w Lizbonie w środę około godziny 18.00 czasu lokalnego. Według wstępnych ustaleń, pojazd wypadł z szyn, uderzając w budynek, w wyniku czego uległ całkowitemu zniszczeniu.
Część poszkodowanych osób przez pewien czas była uwięziona wewnątrz wraku kolejki. Pomogły im służby ratunkowe – do akcji zaangażowano 62 policjantów, strażaków i przedstawicieli służb medycznych. Koordynujący akcję ratowniczą komendant Alexandre Rodrigues przekazał, że do godziny 20:30 udało się wydobyć z wagonu kolejki wszystkie poszkodowane osoby.
W katastrofie zginęło co najmniej 17 osób. W następstwie wypadku ranne zostały też 22 osoby. – To tragiczny dzień dla naszego miasta. Lizbona jest w żałobie – powiedział Carlos Moedas, burmistrz Lizbony.
Sprawą zajmuje się prokuratura oraz państwowa komisja badania wypadków kolejowych. Czwartek był w Portugalii dniem żałoby narodowej.
Operatorem uruchomionej w 1885 roku kolejki linowo-terenowej jest odpowiedzialna za publiczny transport w mieście spółka Carris. Spółka wydała oświadczenie, że kolejka była poddawana regularnym – comiesięcznym i cotygodniowym – przeglądom, a także codziennym inspekcjom. Według lizbońskiego ratusza z kolejki, która uległa katastrofie, korzysta co roku ok. 3 mln osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W środę w centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do dramatycznego zdarzenia – wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło 17 osób, a 22 zostały ranne.
Od czasu tragedii w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalania przyczyn incydentu. W piątek przekazano nowe informacje w sprawie przyczyn katastrofy.
W centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do poważnego wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Glori...
- Ratownicy w szwajcarskich Alpach znaleźli dwa ciała mężczyzn, którzy mogą być naszymi obywatelami - przekazał...
W nocy z soboty na niedzielę w stolicy Armenii doszło do nietypowego incydentu z udziałem rosyjskiego myśliwca M...
Cztery reaktory elektrowni atomowej Gravelines we Francji zostały w niedzielę późnym wieczorem wyłączone, poniew...
Helsinki nie odnotowały ani jednego śmiertelnego wypadku drogowego przez cały ostatni rok – poinformowały władze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas