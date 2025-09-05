W środę w centrum stolicy Portugalii – Lizbonie – doszło do dramatycznego zdarzenia – wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w mieście. W wyniku tragedii zginęło 17 osób, a 22 zostały ranne.

Od czasu tragedii w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalania przyczyn incydentu. W piątek przekazano nowe informacje w sprawie przyczyn katastrofy.

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Są pierwsze ustalenia śledczych

W rozmowie z telewizją SIC Carlos Mineiro Alves – przewodniczący Portugalskiej Izby Inżynierów – zaznaczył, że nie ma on wątpliwości co do tego, że bezpośrednią przyczyną tragedii w Lizbonie było pęknięcie liny ciągnącej, dzięki której kolejka linowo-terenowa Elevador da Gloria się przemieszczała. Ekspert zaznaczył jednak, że konieczne będzie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa. Ujawnił on również, że przeprowadzona na dziewięć godzin przed wypadkiem kontrola stanu technicznego liny nie wykazała żadnego defektu.

W rozmowie z PAP, proszące o anonimowość osoby, które mają dostęp do miejsca wypadku, przekazały, iż potwierdzono zerwanie liny nośnej kolejki.