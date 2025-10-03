Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kalifornia: Potężna eksplozja i pożar w rafinerii. „Jak trzęsienie ziemi”

W rafinerii Chevron w El Segundo, znajdującej się w rejonie South Bay w Kalifornii, doszło do potężnej eksplozji i pożaru. Jak informuje „Los Angeles Times”, płomienie były widoczne z odległości wielu kilometrów.

Publikacja: 03.10.2025 10:56

Kalifornia: Potężna eksplozja i pożar w rafinerii. „Jak trzęsienie ziemi”

Foto: REUTERS/Daniel Cole

Ada Michalak

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.30 czasu lokalnego (6.30 czasu polskiego). „Tuż po eksplozji niebo nad okolicą rozświetliły intensywne pomarańczowe płomienie i kłęby dymu” – pisze „Los Angeles Times”, powołując się na świadków zdarzenia. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują ogromną kulę ognia, której towarzyszył głośny huk.

Ogromny pożar kalifornijskiej rafinerii

Władze miasta El Segundo potwierdziły, że w rafinerii Chevron wybuchł pożar, podkreślając jednocześnie, iż „nie ma zagrożenia dla społeczeństwa ani nakazu ewakuacji”. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą, jednak około godziny 22.30 czasu lokalnego (7.30 w Polsce) radna hrabstwa Los Angeles, Holly Mitchell, przekazała stacji KCAL-TV, że ogień został w dużej mierze opanowany.

Czytaj więcej

Eksplozje w prcie Szahid Radża'i
Wypadki
Potężna eksplozja w irańskim porcie. Są zabici, setki rannych

Jak zaznaczyła Mitchell, nie odnotowano żadnych ofiar ani osób rannych. – Nie ma powodu do niepokoju – stwierdziła, dodając, że w piątek urzędnicy przeprowadzą kontrolę jakości powietrza. Zaleciła też mieszkańcom, aby w miarę możliwości pozostali w domach.

Reklama
Reklama

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma poinformowało, że współpracuje z agencjami lokalnymi i stanowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony okolicznej społeczności.

Relacje świadków. „Eksplozja porównywalna do trzęsienia ziemi” 

Eksplozja była na tyle potężna, że odczuć ją można było w dużej części South Bay – podają lokalne media. 

13-letni Julian Reese w rozmowie z „Los Angeles Times” powiedział, że wraz z ojcem poczuł silne wstrząsy i wybiegł na zewnątrz, gdzie zobaczył jasne płomienie na niebie. – Myślałem, że nas zaatakowali bombą atomową – powiedział zaś 34-letni Mark Rogers, uczestnik meczu piłki nożnej w jednym z lokalnych parków. 

Czytaj więcej

Silny wybuch w Bejrucie. Eksplodowała skonfiskowana saletra amonowa
Wydarzenia
Silny wybuch w Bejrucie. Eksplodowała skonfiskowana saletra amonowa

Świadkowie cytowani przez stację CBS podkreślali natomiast, że eksplozja była odczuwalna w sposób porównywalny do odczuć podczas niewielkiego trzęsienia ziemi.

Reklama
Reklama

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, władze lokalne skierowały ruch drogowy na objazdy, a mieszkańców poproszono o pozostanie w domach.

„Los Angeles Times” zauważa, że pożary rafinerii nie są rzadkością w regionie South Bay, gdzie funkcjonuje kilka dużych zakładów naftowych. Rafineria Chevron w El Segundo zatrudnia około tysiąca osób i posiada własną straż pożarną liczącą kilkadziesiąt osób. Jak podaje koncern na swojej stronie internetowej, zakład ten produkuje około 276 tysięcy baryłek ropy dziennie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Społeczeństwo

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.30 czasu lokalnego (6.30 czasu polskiego). „Tuż po eksplozji niebo nad okolicą rozświetliły intensywne pomarańczowe płomienie i kłęby dymu” – pisze „Los Angeles Times”, powołując się na świadków zdarzenia. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują ogromną kulę ognia, której towarzyszył głośny huk.

Ogromny pożar kalifornijskiej rafinerii

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria w Lizbonie
Wypadki
Jaka była przyczyna wypadku kolejki w Lizbonie? Są pierwsze ustalenia śledczych
Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar
Wypadki
Katastrofa kolejki linowej w Lizbonie. Jest wiele ofiar
Paweł Wroński
Wypadki
Poszukiwania Polaków w szwajcarskich Alpach. Paweł Wroński: niestety nie mam pozytywnych informacji
Armenia: Rosyjski MiG-29 uderzył w słup podczas transportu ulicami Erywania
Wypadki
Armenia: Rosyjski MiG-29 uderzył w słup podczas transportu ulicami Erywania
Elektrownia atomowa w Gravelines
Wypadki
Meduzy wyłączyły reaktory największej elektrowni atomowej we Francji
Reklama
Reklama
e-Wydanie