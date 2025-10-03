Aktualizacja: 03.10.2025 11:13 Publikacja: 03.10.2025 10:56
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.30 czasu lokalnego (6.30 czasu polskiego). „Tuż po eksplozji niebo nad okolicą rozświetliły intensywne pomarańczowe płomienie i kłęby dymu” – pisze „Los Angeles Times”, powołując się na świadków zdarzenia. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują ogromną kulę ognia, której towarzyszył głośny huk.
Władze miasta El Segundo potwierdziły, że w rafinerii Chevron wybuchł pożar, podkreślając jednocześnie, iż „nie ma zagrożenia dla społeczeństwa ani nakazu ewakuacji”. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą, jednak około godziny 22.30 czasu lokalnego (7.30 w Polsce) radna hrabstwa Los Angeles, Holly Mitchell, przekazała stacji KCAL-TV, że ogień został w dużej mierze opanowany.
Jak zaznaczyła Mitchell, nie odnotowano żadnych ofiar ani osób rannych. – Nie ma powodu do niepokoju – stwierdziła, dodając, że w piątek urzędnicy przeprowadzą kontrolę jakości powietrza. Zaleciła też mieszkańcom, aby w miarę możliwości pozostali w domach.
Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma poinformowało, że współpracuje z agencjami lokalnymi i stanowymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony okolicznej społeczności.
Eksplozja była na tyle potężna, że odczuć ją można było w dużej części South Bay – podają lokalne media.
13-letni Julian Reese w rozmowie z „Los Angeles Times” powiedział, że wraz z ojcem poczuł silne wstrząsy i wybiegł na zewnątrz, gdzie zobaczył jasne płomienie na niebie. – Myślałem, że nas zaatakowali bombą atomową – powiedział zaś 34-letni Mark Rogers, uczestnik meczu piłki nożnej w jednym z lokalnych parków.
Świadkowie cytowani przez stację CBS podkreślali natomiast, że eksplozja była odczuwalna w sposób porównywalny do odczuć podczas niewielkiego trzęsienia ziemi.
Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, władze lokalne skierowały ruch drogowy na objazdy, a mieszkańców poproszono o pozostanie w domach.
„Los Angeles Times” zauważa, że pożary rafinerii nie są rzadkością w regionie South Bay, gdzie funkcjonuje kilka dużych zakładów naftowych. Rafineria Chevron w El Segundo zatrudnia około tysiąca osób i posiada własną straż pożarną liczącą kilkadziesiąt osób. Jak podaje koncern na swojej stronie internetowej, zakład ten produkuje około 276 tysięcy baryłek ropy dziennie.
