Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.30 czasu lokalnego (6.30 czasu polskiego). „Tuż po eksplozji niebo nad okolicą rozświetliły intensywne pomarańczowe płomienie i kłęby dymu” – pisze „Los Angeles Times”, powołując się na świadków zdarzenia. Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują ogromną kulę ognia, której towarzyszył głośny huk.

Ogromny pożar kalifornijskiej rafinerii

Władze miasta El Segundo potwierdziły, że w rafinerii Chevron wybuchł pożar, podkreślając jednocześnie, iż „nie ma zagrożenia dla społeczeństwa ani nakazu ewakuacji”. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą, jednak około godziny 22.30 czasu lokalnego (7.30 w Polsce) radna hrabstwa Los Angeles, Holly Mitchell, przekazała stacji KCAL-TV, że ogień został w dużej mierze opanowany.

Jak zaznaczyła Mitchell, nie odnotowano żadnych ofiar ani osób rannych. – Nie ma powodu do niepokoju – stwierdziła, dodając, że w piątek urzędnicy przeprowadzą kontrolę jakości powietrza. Zaleciła też mieszkańcom, aby w miarę możliwości pozostali w domach.