Ahmadabad to największe miasto stanu Gudźarat w północno-zachodnich Indiach.

Katastrofa w Indiach: To pierwsza tak poważna katastrofa Boeinga 787 Dreamliner

To pierwsza tak poważna katastrofa samolotu Boeing 787 Dreamliner. W przeszłości dochodziło do pojedynczych incydentów i awarii technicznych samolotów tego typu. W marcu 2024 roku Boeing Dreamliner latający w barwach chilijskich linii LATAM gwałtownie stracił wysokość podczas lotu do Auckland. Doszło też do awaryjnego lądowania Dreamlinera latającego w barwach LOT-u - po problemach z silnikiem maszyna lądowała tylko z jednym włączonym silnikiem.

LOT posiada 15 samolotów Boeing 787 Dreamliner: osiem w wersji 787-8 oraz siedem w wersji 787-9.

Boeing oddał do użytku pierwsze Dreamlinery 14 lat temu. Sześć tygodnie temu koncern podał, że maszyny tego typu przewiozły już miliard pasażerów.

Na świecie, w różnych liniach lotniczych, lata obecnie 1 175 samolotów tego typu.