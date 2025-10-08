Czytaj więcej Wojsko „Niezidentyfikowany obiekt” znaleziony pod Warszawą W miejscowości Zaręby Warchoły w powiecie ostrowskim na Mazowszu odnaleziono niezidentyfikowany o...

Najbardziej ucierpiały porty duńskie

22 września trzy duże drony wleciały na teren kopenhaskiego lotniska Kastrup. Odwołano wówczas 31 lotów, a ponad 100 zostało skierowanych na lotniska zapasowe. Przerwa w startach i lądowaniach trwała wówczas cztery godziny. Z tego powodu ucierpiało ponad 20 tys. pasażerów, którzy musieli zmienić plany podróży. Tej samej nocy dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Oslo. Odwołano tam, bądź przekierowano 17 lotów, a lotnisko wstrzymało operacje lotnicze na trzy godziny. W ciągu dwóch nocy z 23 na 24 oraz z 24 na 25 września drony ponownie zakłóciły ruch w duńskiej przestrzeni powietrznej, tym razem w mniejszych portach – Aalborg, Esbjerg, Sønderborg, Skrydstrup. Skutki dla ruchu pasażerkiego były tam niewielkie, ograniczyły się wyłącznie do prywatnych i wojskowych operacji lotniczych. 25 września drony ponownie wleciały w przestrzeń nad lotniskiem w Kopenhadze oraz nad Billund – siedzibę Legolandu. Zakłóciły także czasowo funkcjonowanie bazy wojskowej.

Na kopenhaskim lotnisku prewencyjnie odwołano 11 porannych lotów 25 września, a duńskie władze po raz pierwszy uznały, że jest to początek wojny hybrydowej. Podobny atak został ponowiony 27 września. Duńczycy wykryli wówczas kilkanaście dronów zbliżających się do infrastruktury krytycznej. Operacje lotnicze ponownie zostały przerwane, i to kilkakrotnie.

Dlaczego to właśnie Dania stała się obiektem największego nękania w tych dronowych atakach? Amerykański dziennik „The Wall Street Journal” uważa, że incydenty z dronami są związane z decyzją rządu tego kraju o zakupie broni dalekiego zasięgu oraz wsparciem dla Ukrainy. Dania przekazała Ukrainie całą swoją artylerię i zwiększyła wydatki na obronność.

Dotkliwe skutki ataku dronowego na lotnisko w Monachium

Najbardziej dotkliwe skutki dla cywilnego lotnictwa miał jednak trzydniowy nalot dronów na lotnisko w Monachium, gdzie drony wleciały na oba pasy startowe. Zaczęło się we czwartek, 2 października i skończyło dopiero w nocy z piątku na sobotę, kiedy to z potężnymi opóźnieniami operacje zostały wznowione. Ogółem odwołano 52 loty, a z tego powodu ucierpiało ponad 11,5 tysięcy pasażerów.

Zdaniem „Bilda”, który dotarł do niejawnego raportu monachijskiej policji, jest to dopiero początek takich akcji. Termin dronowego ataku nie był przypadkowy, bo wypadł akurat w czasie kulminacji atrakcji Oktoberfestu. I chociaż nie ma „twardych” dowodów, że za tymi wszystkimi atakami stoją Rosjanie, a władze w Moskwie wyśmiewają takie sugestie, coraz więcej wskazuje, że dronami sterują nie „żartownisie”, ale fachowcy.