Ile wynosi średnie zaległe zadłużenie Polaków

– W minionym roku sporej grupie Polaków udało się na tyle podreperować swoją sytuację finansową, że pozwoliła ona spłacić zaległe długi – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor, cytowany w komunikacie. Jednocześnie, prezes Szarkowski zauważa, że o ile niesolidnych dłużników ubywa, to nadal przyrasta zaległe zadłużenie. – A to może wskazywać na to, że pogłębiają się stare problemy finansowe Polaków. Niepokojące jest to, że rosnąca kwota zaległego zadłużenia przypada na mniej więcej stałą grupę osób już zadłużonych – zaznacza.

Niebezpiecznie rośnie też średnie przeterminowane zadłużenie, bo na osobę przypada już ponad 33,4 tys. zł zaległości, rok wcześniej było to 31,4 tys. zł. - To kwota trudna do spłacenia dla przeciętnie zarabiającego Polaka. Potrzebowałby na spłatę tej kwoty blisko sześciu przeciętnych wynagrodzeń – wskazuje Paweł Szarkowski.

Spada zadłużenie młodych

Opracowany na podstawie danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK raport InfoDług, pokazuje że mniejsze problemy z finansowymi zaległościami mają młodsze grupy wiekowe. Pod koniec grudnia 2024 roku w przedziale 18-24 lata było niecałe 120 tys. niesolidnych dłużników, podczas gdy wśród osób w wieku 35-44 lata – niemal 650 tys. osób (druga najliczniejsza grupa to osoby w wieku 45-54 lata – 575 tys.).

Najmłodsza grupa wiekowa miała jednocześnie najniższy udział w ogóle przeterminowanych zaległości (1 proc.), najwyższy - 32,2 proc. miały osoby w wieku 45-54 lata. Młodzi, jako jedyni zmniejszyli także średnią wartość zaległych zobowiązań. Pod koniec grudnia 2024 roku na jedną osobę w wieku 18-24 lata przypadały niespłacone długi w kwocie 7210 zł (o 593 zł mniej niż rok wcześniej). Najwyższe zaległe zadłużenie w przeliczeniu na jedną osobę (47 483 zł) było w grupie wiekowej 45-54 lata.

Jak uniknąć pułapki zadłużenia

Kto zatem ma największe problemy ze spłacaniem swoich rat, pożyczek i regulowaniem rachunków? Pod każdym względem dominują osoby w przedziale między 35 a 54 rokiem życia. W grupie tej było najwięcej niesolidnych dłużników – łącznie ponad 1,2 mln osób. Najwyższa była tu także kwota niespłaconych zobowiązań – w sumie prawie 48 mld złotych.