U nas z aplikacji korzysta blisko 4 mln użytkowników. Po drugiej stronie jest około 7 tys. aktywnych partnerów, czyli sklepów, restauracji, kawiarni, cukierni, punktów cateringowych. Każdy z tych partnerów, który ma nadwyżki żywności, bo nie udało mu się jej sprzedać, albo jest blisko terminu ważności, przygotowuje z niej dla użytkowników aplikacji paczki niespodzianki. Użytkownik kupuje paczkę za ułamek, zwykle za 25–50 proc., ceny podstawowej, niejako w ciemno. Nie wie, co w niej będzie, ale wie, skąd będzie pochodzić paczka, na przykład z jakiego sklepu, kawiarni czy restauracji.

Nowość, czyli Boxy z żywnością

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Too Good To Go uruchomiła właśnie nową usługę. To Box Too Good To Go. – Nowe rozwiązanie pozwala producentom unikać marnowania nadwyżek, zmieniając straty w zysk – przekonują twórcy tego rozwiązania.

W nowej usłudze Too Good To Go skupuje nadwyżki jedzenia bezpośrednio od producentów i hurtowników, by następnie tworzyć z nich Boxy dopasowane do oczekiwań konsumentów. Partnerzy wysyłają swoje produkty do centrum logistycznego, a Too Good To Go zajmuje się resztą. Jak przekonują twórcy nowej usługi, odblokuje ona nowe źródła przychodu dla partnerów, ale także redukuje obciążenia logistyczne. Dzięki temu firmy zyskują efektywny kanał sprzedaży, do którego dostęp ma 4-milionowa społeczność użytkowników. Ale zyskają na tym również użytkownicy, kupując większe ilości produktów od znanych marek za mniej i z wygodną dostawą do domu.

Boxy Too Good To Go zawierają łatwe w przechowywaniu produkty spożywcze od znanych marek, m.in. Sonko, Heinz, OSHEE, Pudliszki, Mieszko. W zależności od kategorii to od kilku do kilkudziesięciu artykułów na różne okazje, w tym posiłki, napoje czy paczki z przekąskami. Zawartość opisana jest w aplikacji przed dokonaniem zakupu. Wyjątkiem jest Box Niespodzianka, w którym znajduje się mix produktów i jest to element zaskoczenia. Boxy dostarczane są pod wskazany przez użytkownika adres. Trafiają do nich w pełni wartościowe produkty, które nie weszły do standardowej sprzedaży – na przykład z powodu zmiany opakowania, nadprodukcji, uszkodzenia etykiet czy innych błędów. Dotychczas firmy miały problem ze sprzedażą takich towarów. Wraz z wprowadzeniem Box Too Good To Go to się może zmienić.