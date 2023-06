Rakieta pod Bydgoszczą. Tomasz Siemoniak: Niemożliwe, aby minister obrony nie wiedział

Rz : Jaką rolę w tej sprawie może odegrać NIK, który kontrolował już sprawę upadku rakiety w Przewodowie, a teraz tą odnalezioną koło Bydgoszczy?

Kluczową, bo na skutek tej a nie innej konfiguracji, jest to jedyna niezależna instytucja. Prokuratura pokazała, że gdy wchodzi w grę jakiś interes ludzi władzy to nie działa w sposób niezależny i rzetelny. Jeżeli jest tak, że kontrolerzy NIK zabezpieczyli pewne dokumenty, rozmawiali z pewnymi osobami, to jest gwarancja tego, że jakieś sprawy nie zostaną zatuszowane. Komunikaty Błaszczaka o jakiejś komisji, która miała sprawę wyjaśniać wskazują, że była to kontrola doraźna, i wyraźnie chodziło o to, aby uderzyć w generała Piotrowskiego.

Rz : Czy raport końcowy NIK powinien być jawny?

Nie chcę tego oceniać, nie wiem jak głęboko wejdą kontrolerzy NIK. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby był utajniony przed sejmowymi komisjami obrony i służb specjalnych, bo sprawa wzbudziła poważne emocje w opinii publicznej, naruszyła poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o to, że rosyjska rakieta rozbiła się na terenie Polski, ale też o ukrywanie tego przez kilka miesięcy, potem zwalanie jednych na drugich. Mamy wrażenie, że ta cała sytuacja odsłoniła miękkie podbrzusze systemu obrony państwa. Stąd takie miotanie się ludzi władzy i ucieczka z komisji ministra Błaszczaka. Jeżeli wiedzieli od grudnia i nic nie zrobili to jest fatalnie, jeżeli nie wiedzieli też jest fatalnie, bo to znaczy że ten system nie działa, nie ma komunikacji wojsko – minister – prezydent. Jest to kompromitujące.

Wydaje mi się, że wojsko jest bardzo zainteresowane prawdą w tej sprawie i, że trochę ta cała sytuacja przelewa czarę goryczy, takiej propagandy, instrumentalnego traktowania wojska. Jest to bardzo krzywdzące i nie fair ze strony ministra obrony. Wojsko przyjęło fatalnie to, że minister obrony twierdzi, „to nie ja, ja żadnej odpowiedzialności nie ponoszę, bo nic nie wiedziałem”. Tak się nie robi, minister odpowiada politycznie za to co się dzieje w resorcie. Nawet gdy nie stoi za każdą decyzją.

Rz : Stał Pan na czele MON, czy jest możliwe, że dowódca operacyjny nie informuje decydentów o poważnym incydencie w trakcie którego podniesiona została gotowość obrony powietrznej i poderwane samoloty bojowe?