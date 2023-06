Komorowski: Rosjanie wiedzą, że system obrony przeciwlotniczej w Polsce nie istnieje

Po publikacji "Rz" premier Morawiecki kolejny raz oświadczył, że w grudniu o niczym nie wiedział. - To dlaczego nie wyrzucił pan premier dowódców wojskowych, jeśli oni kłamią? - skomentował były prezydent. - Dlaczego ta władza, która twierdzi, że wojskowi zawinili i jej nie powiadomili o niczym, dlaczego toleruje takich dowódców? - pytał.

"Zakładam, że Błaszczak wiedział"

Bronisław Komorowski ocenił, że jeżeli dowódcy nie powiadomiliby rządzących o rakiecie "to byłoby nienormalne". - To byłoby wbrew nie tylko zasadom, prawom, regulaminom, ale byłoby wbrew naturze ludzkiej - mówił.

- Jaki powód, jaką motywację mógłby mieć generał, dowódca operacyjny sił zbrojnych, żeby nie powiadamiać przełożonych? No chciałby się przynajmniej podzielić odpowiedzialnością. Więc ja zakładam, że to w ogóle nie wchodzi w grę, to jest po prostu niemożliwe i że wiedział pan Błaszczak i raczej jego podejrzewam o to, że starał się ten problem zbagatelizować albo ukryć gdzieś w lasach w okolicy Bydgoszczy - powiedział w Radiu Zet były prezydent, który w latach 2000-2001 był ministrem obrony narodowej.

Bronisław Komorowski mówił, że rakiety "nawet w momencie startu" są wykrywane przez statki powietrzne wczesnego ostrzegania (AWACS). Dodał, że jest także kwestia informacji, które Polska otrzymała w tej sprawie od strony ukraińskiej.

Były prezydent odnosząc się do obrony przeciwrakietowej zaznaczył, że "jest automatyzm pewien w podejmowaniu decyzji". - Zakładam, że skoro radary polskie, a prawdopodobnie i te natowskie latające na samolotach wykryły rakietę, to nastąpiła reakcja. I wiemy, że była ta reakcja, bo poderwano dwie pary dyżurne samolotów - podkreślił Komorowski.