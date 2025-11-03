Aktualizacja: 03.11.2025 17:21 Publikacja: 03.11.2025 15:03
Carskie Sioło pod Petersburgiem
Zgodnie z nowym pakietem sankcji Unii Europejskiej, który już wszedł w życie, europejskie biura podróży nie mogą już organizować wycieczek do Rosji.
„19. pakiet sankcji wszedł w życie w zeszły piątek. Oznacza to, że oferowanie usług turystycznych związanych z podróżami lub wakacjami w Rosji jest obecnie zabronione. Kontynuowanie oferowania usług turystycznych po wejściu w życie sankcji będzie uznawane za naruszenie. Dotyczy to zarówno podróży indywidualnych, jak i grupowych. Organizacja wycieczek, wycieczek autokarowych, usług przewodnickich, zakwaterowania i innych form turystyki związanej z Rosją jest zabroniona. Jeśli biura podróży będą nadal świadczyć takie usługi, będzie to uznane za naruszenie sankcji, a sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z ustaloną procedurą” – ostrzegła Kerli Veski z estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cytowana przez estoński portal Delfi.
Portal przypomina, że 7 października, zanim jeszcze Bruksela uchwaliła kolejny pakiet sankcji, rząd Łotwy podjął decyzję o zakazie świadczenia przez przewoźników międzynarodowych nieregularnych przewozów pasażerskich autobusami przez granice Łotwy z Rosją, a także z Białorusią. Zakaz będzie obowiązywał przez rok – od 1 listopada tego roku do 31 października 2026 r. z możliwością przedłużenia.
Obecnie niektóre łotewskie biura podróży nadal posiadają sekcje „Rosja” na swoich stronach internetowych, ale aktualne daty i ceny wycieczek nie są już dostępne. Niektóre biura podróży posiadają katalog wycieczek, ale oferty wydają się być zarchiwizowane, a jedynie wymienione są sezony 2020–2021.
Inni operatorzy działający na Litwie, Łotwie czy w Estonii mają jedynie sekcję poświęconą wycieczkom autokarowym do Rosji, ale na stronie nie widać konkretnych aktywnych wycieczek ani dat. Także polskie biura podróży nie organizują wyjazdów do Rosji. Na stronach można obejrzeć jedynie propozycje sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tak jest np. w biurze BezKresy, specjalizującym się w wyprawach na Wschód. Wycieczka „Kołymski Trakt–Syberyjska Odyseja” figuruje z datami z 2018 r.
Coraz trudniej też wjechać do Rosji przez Białoruś. Obecnie granica litewsko-białoruska jest de facto zamknięta z powodu masowych przelotów balonów meteorologicznych z kontrabandą z Białorusi. Z powodu balonów Litwa wielokrotnie musiała zamykać przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze Litwy uważają, że za balonami stoją białoruskie służby bezpieczeństwa. Dlatego zamknięcie granicy będzie obowiązywać do północy 1 grudnia 2025 r., ale nie wykluczają możliwości przedłużenia, podaje agencja ELTA.
Litewska Państwowa Służba Graniczna poinformowała również, że próby nielegalnego wjazdu do kraju przez migrantów z Białorusi nadal trwają: tylko w ostatnich dniach na granicy białoruskiej zatrzymano 63 cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Według funkcjonariuszy straży granicznej, migranci mieli przy sobie metalowe nożyce do cięcia drutu kolczastego, drabiny do wspinania się na ogrodzenia oraz łopaty do kopania. Do 30 listopada także przejścia drogowe Litwy z Białorusią pozostaną zamknięte.
28 października Polska ogłosiła gotowość do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią w listopadzie. Jednak 30 października, po konsultacjach z Litwą, termin ten został przesunięty na czas nieokreślony o kilka kolejnych tygodni. Jak poinformowała 30 października Inga Ruginienė, premier Litwy, odbyło się to z inicjatywy Wilna.
„Rozmawiałam przez telefon z premierem Polski. Przeprowadziliśmy bardzo skoordynowaną rozmowę i ustaliliśmy, że Polska odłoży otwarcie granic, co oznacza, że koordynujemy nasze działania” – powiedziała I. Ruginienė.
W odpowiedzi na działania krajów Wspólnoty 31 października białoruski dyktator podpisał dekret, który wprowadził zakaz poruszania się po terytorium Białorusi ciężarówek zarejestrowanych w Polsce i na Litwie, a także samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce, wykonujących transport międzynarodowy na podstawie indywidualnych listów przewozowych lub międzynarodowych listów przewozowych CMR. Ograniczenia będą obowiązywać do 31 grudnia 2027 r.
Dotyczą one przede wszystkim firm transportowych, które przewożą towary z Chin do UE przez Rosję i Białoruś. Wiele z nich jest zarejestrowanych w krajach bałtyckich i Polsce. Zatrudniają kierowców z Azji Środkowej, Gruzji czy Ukrainy.
