Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób sankcje wpływają na działalność biur podróży w krajach bałtyckich?

Jakie są aktualne zasady dotyczące przewozów międzynarodowych na granicach Łotwy, Litwy i Polski?

Jakie działania podjęła Białoruś w odpowiedzi na europejskie sankcje?

Zgodnie z nowym pakietem sankcji Unii Europejskiej, który już wszedł w życie, europejskie biura podróży nie mogą już organizować wycieczek do Rosji.

Reklama Reklama

Wycieczki do Rosji znikły z ofert biur podróży

„19. pakiet sankcji wszedł w życie w zeszły piątek. Oznacza to, że oferowanie usług turystycznych związanych z podróżami lub wakacjami w Rosji jest obecnie zabronione. Kontynuowanie oferowania usług turystycznych po wejściu w życie sankcji będzie uznawane za naruszenie. Dotyczy to zarówno podróży indywidualnych, jak i grupowych. Organizacja wycieczek, wycieczek autokarowych, usług przewodnickich, zakwaterowania i innych form turystyki związanej z Rosją jest zabroniona. Jeśli biura podróży będą nadal świadczyć takie usługi, będzie to uznane za naruszenie sankcji, a sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z ustaloną procedurą” – ostrzegła Kerli Veski z estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, cytowana przez estoński portal Delfi.

Czytaj więcej Transport Świat dla Rosjan znów coraz bardziej otwarty Liczba krajów, do których można bezpośrednio polecieć z Rosji, wzrosła o jedną czwartą w porówn...

Portal przypomina, że 7 października, zanim jeszcze Bruksela uchwaliła kolejny pakiet sankcji, rząd Łotwy podjął decyzję o zakazie świadczenia przez przewoźników międzynarodowych nieregularnych przewozów pasażerskich autobusami przez granice Łotwy z Rosją, a także z Białorusią. Zakaz będzie obowiązywał przez rok – od 1 listopada tego roku do 31 października 2026 r. z możliwością przedłużenia.