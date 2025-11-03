Torre dei Conti została zbudowana w 1238 roku przez Riccardo Contiego, brata papieża Innocentego III. Pierwotnie służyła jako twierdza i rezydencja rodu Conti di Segni. Niegdyś liczyła nawet 50-60 metrów – obecnie ma około 29 metrów wysokości. Wieża Contich została wyłączona z użycia w 2006 roku (wcześniej znajdowały się tu biura miejskiego ratusza). Renowacji podlegała w ramach czteroletniego planu – prace miały zakończyć się przed 2027 rokiem.

Rzym: Zawaliła się Wieża Contich. Jeden robotnik uwięziony pod gruzami

W poniedziałek, poddawana renowacji wieża częściowo się zawaliła. W wyniku katastrofy budowlanej jeden robotnik biorący udział w pracach renowacyjnych został ranny, a drugi został uwięziony pod gruzami. rzecznik straży pożarnej Luca Cari poinformował agencję Reutera, że trwa akcja ratunkowa, która jest jednak utrudniona ze względu na groźbę związaną z możliwością zawalenia się stojącej jeszcze części budynku.

Francesco Rocca, stojący na czele regionu Lacjum, w którym znajduje się Rzym, poinformował włoskie agencje informacyjne, że hospitalizowany robotnik doznał obrażeń, które nie zagrażają jego życiu. Dwóch innych lekko rannych robotników odmówiło hospitalizacji.