Katastrofa budowlana w Rzymie. Zawaliła się średniowieczna wieża

Częściowo zawaliła się poddawana w Rzymie renowacji Wieża Contich (Torre dei Conti﻿), średniowieczna wieża znajdująca się w pobliżu Koloseum.

Publikacja: 03.11.2025 14:49

Wieża Contich przechodziła renowację

Wieża Contich przechodziła renowację

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Torre dei Conti została zbudowana w 1238 roku przez Riccardo Contiego, brata papieża Innocentego III. Pierwotnie służyła jako twierdza i rezydencja rodu Conti di Segni. Niegdyś liczyła nawet 50-60 metrów – obecnie ma około 29 metrów wysokości. Wieża Contich została wyłączona z użycia w 2006 roku (wcześniej znajdowały się tu biura miejskiego ratusza). Renowacji podlegała w ramach czteroletniego planu – prace miały zakończyć się przed 2027 rokiem. 

Rzym: Zawaliła się Wieża Contich. Jeden robotnik uwięziony pod gruzami

W poniedziałek, poddawana renowacji wieża częściowo się zawaliła. W wyniku katastrofy budowlanej jeden robotnik biorący udział w pracach renowacyjnych został ranny, a drugi został uwięziony pod gruzami. rzecznik straży pożarnej Luca Cari poinformował agencję Reutera, że trwa akcja ratunkowa, która jest jednak utrudniona ze względu na groźbę związaną z możliwością zawalenia się stojącej jeszcze części budynku. 

Francesco Rocca, stojący na czele regionu Lacjum, w którym znajduje się Rzym, poinformował włoskie agencje informacyjne, że hospitalizowany robotnik doznał obrażeń, które nie zagrażają jego życiu. Dwóch innych lekko rannych robotników odmówiło hospitalizacji. 

Czytaj więcej

Koloseum wygrywa ranking najpopularniejszych wśród turystów zabytków w całych Włoszech
Zanim Wyjedziesz
Koloseum, Krzywa Wieża, most Rialto? Co najchętniej odwiedzają turyści we Włoszech?
Wieża Contich jest znaną atrakcją turystyczną w Rzymie, przede wszystkim ze względu na jej lokalizację. Znajduje się mniej więcej w połowie Via dei Fori Imperiali (Aleja Forów Cesarskich), traktu łączącego Piazza Venezia z Koloseum. 

Akcja ratunkowa w rejonie Wieży Contich

Akcja ratunkowa w rejonie Wieży Contich

Foto: REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAY

W przeszłości Wieżę Contich uszkadzały poważnie trzęsienia ziemi

W poniedziałek w obrębie wieży doszło do co najmniej dwóch zawaleń – jak wynika z materiałów, które opublikowano w mediach społecznościowych. Po tym, jak część budynku się zawaliła, strażacy rozpoczęli akcję ratunkową – i wtedy doszło do kolejnego zawalenia się części budynku. 

Część budynku nadal stoi, ale jest on poważnie uszkodzony. Rzymska policja wszczęła śledztwo ws. katastrofy budowlanej. 

W przeszłości budynek został dwukrotnie poważnie uszkodzony w trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Rzym w XIV i XVII wieku. 

