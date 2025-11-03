Aktualizacja: 03.11.2025 15:28 Publikacja: 03.11.2025 14:49
Wieża Contich przechodziła renowację
Foto: REUTERS
Torre dei Conti została zbudowana w 1238 roku przez Riccardo Contiego, brata papieża Innocentego III. Pierwotnie służyła jako twierdza i rezydencja rodu Conti di Segni. Niegdyś liczyła nawet 50-60 metrów – obecnie ma około 29 metrów wysokości. Wieża Contich została wyłączona z użycia w 2006 roku (wcześniej znajdowały się tu biura miejskiego ratusza). Renowacji podlegała w ramach czteroletniego planu – prace miały zakończyć się przed 2027 rokiem.
W poniedziałek, poddawana renowacji wieża częściowo się zawaliła. W wyniku katastrofy budowlanej jeden robotnik biorący udział w pracach renowacyjnych został ranny, a drugi został uwięziony pod gruzami. rzecznik straży pożarnej Luca Cari poinformował agencję Reutera, że trwa akcja ratunkowa, która jest jednak utrudniona ze względu na groźbę związaną z możliwością zawalenia się stojącej jeszcze części budynku.
Francesco Rocca, stojący na czele regionu Lacjum, w którym znajduje się Rzym, poinformował włoskie agencje informacyjne, że hospitalizowany robotnik doznał obrażeń, które nie zagrażają jego życiu. Dwóch innych lekko rannych robotników odmówiło hospitalizacji.
Czytaj więcej
Koloseum, Fontanna di Trevi i Panteon – to trzy najchętniej odwiedzane i wspominane w internecie...
Wieża Contich jest znaną atrakcją turystyczną w Rzymie, przede wszystkim ze względu na jej lokalizację. Znajduje się mniej więcej w połowie Via dei Fori Imperiali (Aleja Forów Cesarskich), traktu łączącego Piazza Venezia z Koloseum.
Akcja ratunkowa w rejonie Wieży Contich
Foto: REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAY
W poniedziałek w obrębie wieży doszło do co najmniej dwóch zawaleń – jak wynika z materiałów, które opublikowano w mediach społecznościowych. Po tym, jak część budynku się zawaliła, strażacy rozpoczęli akcję ratunkową – i wtedy doszło do kolejnego zawalenia się części budynku.
Część budynku nadal stoi, ale jest on poważnie uszkodzony. Rzymska policja wszczęła śledztwo ws. katastrofy budowlanej.
W przeszłości budynek został dwukrotnie poważnie uszkodzony w trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Rzym w XIV i XVII wieku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Torre dei Conti została zbudowana w 1238 roku przez Riccardo Contiego, brata papieża Innocentego III. Pierwotnie służyła jako twierdza i rezydencja rodu Conti di Segni. Niegdyś liczyła nawet 50-60 metrów – obecnie ma około 29 metrów wysokości. Wieża Contich została wyłączona z użycia w 2006 roku (wcześniej znajdowały się tu biura miejskiego ratusza). Renowacji podlegała w ramach czteroletniego planu – prace miały zakończyć się przed 2027 rokiem.
Na początku września w Lizbonie doszło do wypadku kolejki linowo-terenowej Elevador da Gloria. Przeprowadzone śl...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
W piątek nad ranem na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii doszło do zderzenia ciężarówki z polskim autokarem...
Dwa pociągi ekspresowe zderzyły się na wschodzie Słowacji. Najnowsze doniesienia mówią, że ponad 60 osób zostało...
Zawalił się remontowany budynek w centrum Madrytu - poinformował portal hiszpańskiego dziennika „El Pais”. Co na...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
W rafinerii Chevron w El Segundo, znajdującej się w rejonie South Bay w Kalifornii, doszło do potężnej eksplozji...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas