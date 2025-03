Sądny dzień dla Marine Le Pen

Zdaniem cytowanego przez „Le Monde” profesora prawa na uniwersytecie Grenoble-Alpes Romaina Rambarda sąd staje przed trudnym dylematem. Nałożenie kary za złamanie prawa leży rzecz jasna w jego prerogatywach. Ale czy również pozbawianie Francuzów prawa do decydowania o swojej politycznej przyszłości?

Le Pen co prawda już trzy razy walczyła o Pałac Elizejski. Nigdy jednak nie była tak blisko wygranej. W ostatnich wyborach o najwyższy urząd w państwie wiosną 2022 r. głosowało na nią aż 13,5 mln wyborców. To 41,5 proc. tych, którzy poszli do urn.

Wśród zwolenników skrajnej prawicy panują w każdym razie nastroje bojowe. Powszechne jest tu przekonanie, że proces ma charakter „polityczny”. Sama Le Pen, przy wsparciu radykalnej lewicy, może w każdym momencie doprowadzić do upadku rządu François Bayrou i kryzysu politycznego w kraju.

Jordan Bardella byłby naturalnym następcą Marine Le Pen w walce o Pałac Elizejski

Wielkim pytaniem jest to, czy jeśli zapadnie niekorzystny dla liderki Zjednoczenia Narodowego wyrok, Pałac Elizejski ma szanse przejąć jej protegowany, 29-letni Jordan Bardella. To on od 2021 r. jest przywódcą partii. W ten sposób Le Pen chciała z jednej strony przekonać do ugrupowania młodszych wyborców, a z drugiej uwolnić się od codziennego trudu kierowania partią, aby lepiej skoncentrować się na walce o Pałac Elizejski. W zeszłym roku poprowadził on ZN do wielkiego sukcesu najpierw w wyborach europejskich (31,37 proc.), a potem parlamentarnych (33,35 proc.).

Nie brakuje ekspertów, którzy uważają, że Bardella miałby wręcz większe szanse na prezydenturę niż Le Pen. Jednym z powodów jest to, że nie nosi nazwiska kojarzonego z twórcą ugrupowania, którym był Jean-Marie Le Pen, antysemita związany ze środowiskami kolaborującymi z hitlerowskim okupantem. Bardella okazał się też bardzo skuteczny w mediach społecznościowych, w szczególności na TikToku. W niektórych kwestiach, jak sympatia do krwawego reżimu Putina, zajmuje bardziej umiarkowane stanowisko niż jego patronka.