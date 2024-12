Nagroda Turnera 2024 dla Jasleen Kaur

Czerwony Ford Escort w centrum ekspozycji laureatki

Na swojej ekspozycji Jasleen Kaur umieściła różne obiekty, m.in. czerwonego Forda Escorta, przykrytego ogromną bawełnianą serwetą, co jest nawiązaniem do pierwszego samochodu jej ojca, jak również do pracujących w fabrykach tekstyliów emigrantów, przybyłych z Indii do Wielkiej Brytanii. Z głośników samochodu wydobywała się się mieszanka popu, hip-hopu i religijnej muzyki qawwali.

Wśród innych codziennych przedmiotów wykorzystanych przez artystkę na tej wystawie znalazły się także zdjęcia rodzinne, dzwonki liturgiczne, butelki bezalkoholowego napoju Irn-Bru i sztuczny dywan Axminster, który w jej instalacji prowadził do stołu przypominającego ołtarz, nad którym znajdował się podwieszony sufit z niebieskiego szkła, zapełniony różnymi obiektami.

Odbierając nagrodę Jasleen Kaur dziękowała „ludziom, którzy kierują swoje życie ku wolności w praktyce, a nie teorii”. Wyraziła także poparcie dla demonstrujących w tym samym czasie przed Tate Britain aktywistów, którzy opowiadali się za wolną Palestyną i domagali się od Tate wycofania inwestycji z organizacji powiązanych z Izraelem (wcześniej ponad 1 100 artystów i pracowników sztuki podpisało list otwarty w tej sprawie; wśród nich była Jasleen Kaur). Artystka w swoim przemówieniu wzywała do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie

Kaur urodziła się w Szkocji i dorastała w sikhijskiej społeczności w Pollokshields w Glasgow. Studiowała złotnictwo i jubilerstwo w Glasgow School of Art, a następnie podjęła studia w Royal College of Art w Londynie. Swoje prace prezentowała wcześniej m.in. w londyńskim Victoria & Albert Museum.

Finaliści Nagrody Turnera opowiadają o dziedzictwach

W tegorocznej ceremonii wręczenia Nagrody Turnera, prowadzonej przez aktora Jamesa Nortona, uczestniczyli również pozostali finaliści: Pio Abad, Delaine Le Bas i Claudette Johnson. Wszyscy oni otrzymali wyróżnienia i po 10 tys. funtów nagrody.