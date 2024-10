Ryszard Bugaj: Obietnice rządu Tuska sprawiają, że zatęskniłem za Balcerowiczem

Plus Minus: Mamy projekt pierwszego budżetu przygotowanego samodzielnie przez koalicję rządzącą. Co pan o nim sądzi?

Martwię się. Perspektywa długofalowa jest powodem do niepokoju. Spójrzmy na listę planowanych wielkich przedsięwzięć: olimpiada – 50 mld zł, Centralny Port Komunikacyjny – 150 mld, wojsko – w granicach 500 mld. Wszystko to w horyzoncie mniej więcej do 2030 roku. A przecież ciągle słyszymy, że kwota wolna od podatku zostanie dwukrotnie zwiększona, co będzie kosztowało budżet ok. 60 mld zł. Nigdy nie należałem do tej grupy ekonomistów, którzy stawiali równowagę budżetową w samym centrum polityki. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych granic.