Rana postrzałowa u policjanta – wlotowa była pod prawą łopatką, wylotowa – przez lewą nerkę. Co może wskazywać na to, że strzał padł w momencie, gdy ofiara była pochylona - wynika z nieoficjalnych ustaleń „Rzeczpospolitej”.

- Nieumundurowany patrol to byli wywiadowcy prewencji, a więc tacy którzy robią to samo co normalna prewencja - patrolują ulice, ale po cywilnemu. Np. sprawdzają czy w bramach ktoś handluje narkotykami, co robi recydywista, który wyszedł z więzienia. Zgodnie z procedurami są wyposażeni w te same narzędzia obezwładniające co normalny patrol. Ale na taką interwencję z niebezpiecznym człowiekiem może być wezwany każdy, nawet drogówka - mówi nam doświadczony policjant.

Nie ulega wątpliwości, że 21-latek, który użył broni popełnił rażący błąd.

- Cel musi być „ściśle określony i zidentyfikowany” - to jest wbijane w głowy policjantom na każdym szkoleniu, poczynając od początkowego. W tej sytuacji tego nie było – mówi nam doświadczony oficer formacji.

- Badamy każdy aspekt tej sprawy w tym kolejność zdarzeń i zachowane procedury - zapewnia prok. Wolański.

Trzeba zbadać, krok po kroku, cały przebieg interwencji

-21-latek jest w fatalnym stanie psychicznym, do dzisiejszego poranka nie było z nim racjonalnego kontaktu - wskazują nasze źródła w Policji. Był wychowywany przez dziadków. Nie utrzymywał kontaktu z rodzicami, zerwał z nimi na cztery lata przed wstąpieniem do policji. Wstępując do policji miał pozytywną opinię dzielnicowego.