Jak podaje PK „prokurator sporządził również postanowienie o przedstawieniu czterech zarzutów 50-letniemu Oleksandrowi V., w tym związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym (art. 258 par. 2 kk) oraz z dokonaniem aktu sabotażu na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – co polegało na tym, że polecił Daniilowi B. nagranie w dniu 12 maja 2024 r. pożaru hali przy ul. Marywilskiej”.

O szczegółach zarzutów wobec Oleksandra V. śledczy nie informują, ponieważ nie zostały one mu ogłoszone. Według ustaleń przebywa on obecnie na terenie Rosji. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt, prokurator wszczął za nim poszukiwania listem gończym, a do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował wniosek o wydanie wobec tego podejrzanego Europejskiego Nakazu Aresztowania. Za przestępstwo z art. 130 par. 7 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo dożywocie.

Nie tylko Marywilska 44. Te same osoby miały związek z podpaleniem sklepu IKEA w Wilnie

W Mazowieckim Wydziale Prokuratury Krajowej prowadzone jest również inne śledztwo w sprawie aktów sabotażu, dokonywanych na zlecenie obcego wywiadu, dotyczące między innymi podpalenia sklepu IKEA w Wilnie. Doszło do tego 9 maja ubiegłego roku.

„W tym zakresie ustalono m.in., iż od dnia 20 kwietnia 2024 r. Daniil B., na polecenie Oleksandra V. i Serhija Ch., dokonywał na terytorium Litwy rozpoznania sklepów wielkopowierzchniowych w celu ustalenia możliwości pozostawienia w nich ładunków zapalających. Dokonane przez siebie ustalenia przekazywał Oleksandrowi V.” – czytamy w komunikacie PK.

Co jeszcze wynika z ustaleń śledztwa? Dzień przed podpaleniem Daniil B., wspólnie z Oleksandrem H., wykonując polecenia oraz instrukcje Oleksandra V. i Serhija Ch., skonstruowali urządzenia zapalające umożliwiające zdalne wywołanie pożaru. Następnie Daniil B. pozostawił urządzenia te, wraz z cieczą łatwopalną w sklepie IKEA w Wilnie. W nocy z 8 na 9 maja ubiegłego roku wywołały one pożar sklepu IKEA”.

Także w tym przypadku Daniil B. otrzymał od Oleksandra V. i Serhija Ch. polecenie udania się w nocy w pobliże sklepu i nagrania pożaru oraz akcji służb ratunkowych. „W związku z powyższym zdarzeniem odpowiednie zarzuty z art. 258 par. 2 kk oraz z art. 130 par. 7 kk przedstawiono Daniilowi B. i Oleksandrowi H., a nadto sporządzono postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec Serhija Ch. i Oleksandra V.” - wskazuje Prokuratura Krajowa.