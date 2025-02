3 lata więzienia grożą w Polsce za posiadanie narkotyków W przypadku „znacznej ilości” maksymalny wymiar kary rośnie do 10 lat

– Nie ma jeszcze konkluzji zespołu – powiedział nam tylko Ryszard Petru. O tym, że zespół ma zaproponować dopuszczenie posiadania do 15 gramów lub jednego krzaka na własny użytek, usłyszeliśmy jednak nieoficjalnie, a właśnie taka propozycja padła podczas spotkania zespołu z przedstawicielami Stowarzyszenia Wolne Konopie na początku grudnia. – Wspólnie uznaliśmy, że jest to minimalna ilość, która zapełnia lukę. Chodzi o to, że obecnie mamy około 10 tys. umorzeń rocznie za posiadanie nieznacznych ilości. One mieszczą się w granicach do 15 gramów, choć zdarza się, że i więcej – tłumaczył przedstawiciel Wolnych Konopi.

Czytaj więcej Zdrowie Relaks z marihuaną: korzyści vs szkody Marihuana według WHO jest najpopularniejszym narkotykiem rekreacyjnym na świecie. Coraz więcej krajów legalizuje ją nie tylko jako lek, ale też jako używkę, choć nie milkną kontrowersje na temat zdrowotnych skutków jej stosowania. Co mówi na ten temat nauka?

Argumentował, że dzięki wprowadzeniu zapisanego w ustawie progu można by odciążyć wymiar sprawiedliwości, a jednocześnie zmniejszyć stres osób złapanych na posiadaniu niewielkich ilości, których sprawy i tak byłyby umorzone. Zauważył, że obecnie dochodzi do nierównego traktowania: za taką samą ilość w niektórych regionach Polski można dostać wyrok, w innych – umorzenie.

Propozycja, która powstaje w zespole parlamentarnym, nie jest jedynym sygnałem świadczącym o chęci poluzowania prawa narkotykowego. Przed tygodniem Komisja do spraw Petycji uchwaliła dezyderat do premiera w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Punktem wyjścia była złożona do Sejmu petycja, w której również była mowa o dopuszczeniu do 15 gramów lub jednego krzaka na własny użytek.

Ewentualna decyzja w sprawie liberalizacji prawa narkotykowego będzie oparta na badaniach elektoratu – twierdzi ekspert

Problem w tym, że w tej kadencji Komisja ds. Petycji wysłała już ponad 70 dezyderatów do rządu w różnych sprawach. Z kolei Petru i Jachira, choć mają znane nazwiska, nie są szczególnie wpływowymi posłami w ramach koalicji. Poza tym w Sejmie istnieje obecnie niemal 260 zespołów parlamentarnych, a powstanie kolejnego nie musi mieć dużego znaczenia.