- Nie potrzebujemy kolejnych czterech lat wrzasków, zamieszania i chaosu. Widzieliśmy ten film już wcześniej i wszyscy wiemy, że jego sequel będzie jeszcze gorszy – mówił Obama przestrzegając przed konsekwencjami wyboru Donalda Trumpa na prezydenta i nawiązując do prezydentury Trumpa w latach 2017-2021.



Michelle Obama: Czy ktoś powie Donaldowi Trumpowi, że stara się o jedną z „czarnych prac”?

- Ameryka jest gotowa na nowy rozdział. Ameryka jest gotowa na lepszą historię. Jesteśmy gotowi na prezydent Kamalę Harris – mówił były prezydent USA.



Mówiąc o Joe Bidenie, swoim byłym wiceprezydencie i ustępującym prezydencie USA, Obama stwierdził, że będzie on „zapamiętany, jako prezydent, który bronił demokracji w chwili wielkiego zagrożenia”. - Jestem dumny nazywając go moim prezydentem, a jeszcze bardziej dumny nazywając go moim przyjacielem – dodał, a delegaci zaczęli skandować „kochamy cię Joe”.