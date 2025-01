Inauguracja Donalda Trumpa. Wielki skok w nieznane

Obawy dyplomatów przed inauguracją Trumpa

W poufnej depeszy z 14 stycznia, do której dotarł Reuters, ambasador Niemiec w USA Andreas Michaelis ostrzega, że Trump będzie chciał podważyć niezależność wymiaru sprawiedliwości i mediów. Dyplomata przewiduje próbę „redefinicji porządku konstytucyjnego” przez miliardera tak, aby skoncentrować możliwie dużo władzy w Białym Domu. Jego zdaniem prezydent nie cofnie się przed użyciem FBI i Departamentu Sprawiedliwości, byle zemścić się na przeciwnikach. Michaelis przepowiada podważenie przez Trumpa, ale także Elona Muska, pierwszej poprawki do konstytucji gwarantującej wolność wypowiedzi. – Pierwszy wykorzystuje do tego pozwy, grozi oskarżeniami kryminalnymi i cofnięciem licencji, drugi manipuluje algorytmami i blokuje konta w mediach społecznościowych – ostrzega Michaelis.

Jeszcze niedawno świat z niepokojem oczekiwał, co się wydarzy z Ukrainą w pierwszym dniu urzędowania Trumpa. Zapowiadał on, że w tym czasie porozumie się z Putinem w sprawie zakończenia wojny, co wielu interpretowało jako kapitulację wobec Kremla. Ostatnio jednak miliarder dał sobie więcej czasu na doprowadzenie do pokoju. Nawet pół roku.