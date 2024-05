Człowiek poznał kolejną tajemnicę orangutana. Naczelny potrafi się leczyć

Rakus nie tylko powtórzył czynności, ale niedługo potem posmarował całą ranę przeżutymi liśćmi. W ciągu kilku dni rana zasklepiła się, po kolejnych - zagoiła się, pozostawiając jedynie niewielką bliznę.

Naukowcy są przekonani, że naczelny stosował roślinny lek świadomie — przedstawiciele jego gatunku niezwykle rzadko żerują na wspomnianych lianach



Orangutan stosuje leczenie znane ludziom od tysięcy lat

Zespół twierdzi, że roślina używana przez Rakusa zawiera substancje o właściwościach antybakteryjnych, przeciwzapalnych, przeciwgrzybiczych, przeciwutleniających, przeciwbólowych i przeciwnowotworowych. Fibraurea tinctoria i pokrewne gatunki liany są wykorzystywane w medycynie tradycyjnej do leczenia różnych chorób, takich jak dezynteria, cukrzyca czy malaria.

Zespół twierdzi, że odkrycia dają wgląd w początki opatrywania ran u ludzi – o takim sposobie leczenia po raz pierwszy wzmiankowano w manuskrypcie medycznym datowanym na 2200 rok p.n.e.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy dzikie zwierzę poddało się samoleczeniu: widziano już orangutany borneańskie pocierające ręce i nogi przeżutymi liśćmi rośliny stosowanej przez ludzi do leczenia bólów mięśni, a szympansy przeżuwały rośliny wykorzystywane przez ludzi do leczenia z robakami i stosowały owady do czyszczenia ran.