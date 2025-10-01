Aktualizacja: 01.10.2025 16:31 Publikacja: 01.10.2025 16:11
- Linia obrony prezentowana w tym procesie przez oskarżoną zmierza do wykazania, że ryby nie odczuwają bólu. Co innego wynika jednak z opinii, którą dysponował prokurator, a która stanowiła podstawę oskarżenia – podkreślał w rozmowie z dziennikarzami prok. Michał Przybycień z Prokuratury Rejonowej Kraków-Prądnik Biały.
Proces, który ruszył w środę przed krakowskim sądem, toczy się w sprawie określanej mianem precedensowej. O znęcanie się nad zwierzętami prokuratura oskarżyła w niej bowiem doświadczoną ekspertkę w dziedzinie chorób ryb, lekarkę weterynarii i wykładowczynię uniwersytecką Hannę L. To właśnie ona, podczas prowadzonych ze studentami zajęć praktycznych – zdaniem śledczych – w sposób niehumanitarny i bez wcześniejszego ogłuszenia zabiła 18 karpi. Całe zdarzenie nagrał jeden z uczestników zajęć, film wyciekł do sieci, a sprawę nagłośniła Fundacja VIVA, obecnie oskarżyciel posiłkowy w procesie.
- Moje działanie w żadnym wypadku nie zmierzało do tego, by znęcać się nad zwierzętami. Nie dopuszczałam nawet takiej możliwości. Nie wyobrażam sobie, aby robić to, pracując w tej dziedzinie 45 lat. Dla mnie to niewykonalne – przekonała sąd Hanna L., która podczas pierwszej rozprawy złożyła obszerne wyjaśnienia.
Oskarżona nie przyznała się do winy i w wielowątkowej, popartej wynikami badań naukowych wypowiedzi odpierała zarzuty prokuratury. A te dotyczą nie tylko zabicia zwierząt bez wspomnianego ogłuszenia, ale też przetrzymywania ich w warunkach uniemożliwiających oddychanie oraz stłoczonych w zanieczyszczonej wodzie, co miało narazić je na ból i cierpienia. Lekarka miała też wykorzystać je w procedurach objętych doświadczeniem bez zgody lokalnej komisji etycznej, czego wymaga prawo. Wszystkie te działania – według śledczych – podjęła, naruszając przepisy ustaw o ochronie zwierząt i ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
Hanna L. w trakcie składania wyjaśnień mocno polemizowała z opinią biegłej, którą kierowała się prokuratura. – Mam dylemat, czy opiniująca pani doktor nie podeszła do sprawy nazbyt emocjonalnie. Poza opinią, pojawiły się wypowiedzi wykazujące daleko idący antropomorfizm, co mogło przełożyć się na brak pełnej bezstronności z jej strony – sugerowała sądowi oskarżona.
Lekarka forsowała tezę o bezzasadności stosowania ogłuszenia ryb przed ich uśmierceniem. Przekonywała, że samo przecięcie rdzenia kręgowego, czyli metoda, którą się posługuje, jest ugruntowana naukowo, poparta jej wieloletnim doświadczeniem i wbrew przekonaniom jej oponentów – lepsza dla samego zwierzęcia. Precyzowała, że obecne przepisy prawa (choć jej zdaniem zmierzają one do uznania bólu i cierpienia ryby) nakazują wcześniejsze ogłuszanie po to, aby pozbawić zwierzę świadomości. W przypadku ryby nie ma jednak o niej mowy. Odczuć, jakie jej towarzyszą, nie da się też w żaden sposób porównać do tych charakterystycznych dla ssaków czy człowieka.
Wyjaśniała, że odruchy bezwarunkowe – a w istocie już pośmiertne – występujące tuż po dokonaniu cięcia, nie świadczą o konaniu zwierzęcia i nieskuteczności metody uśmiercenia. Według lekarki takie przekonanie to jedynie dowód na brak wiedzy w tym zakresie. Hanna L. podkreśliła, że ryby mogą odczuwać jednak stres fizjologiczny, dlatego też przetrzymywała je w wodzie stawowej, w warunkach bytowych zbliżonych do tych naturalnych, i maksymalnie skracała czas podejmowanych przez siebie działań.
Oskarżona zapewniła też, że odcięła się od medialnych spekulacji dotyczących rzekomego niewłaściwego traktowania i nieobiektywnego oceniania studenta, który wykonał nagranie z zajęć; podkreślała, że nie wyrażała zgody na rejestrację wykonywanych przez siebie czynności, a sam film został zmanipulowany. Dodała, że do VIVY trafił on dopiero rok po jego nagraniu. Hanna L. oceniła także, że krytyce poddane zostały działania zmierzające w rzeczywistości do przekazania studentom niezbędnej dla nich wiedzy. I argumentowała, że w przyszłości mogą stanąć przed koniecznością ratowania kilkutonowych stad ryb, w których pływają śnięte osobniki – wówczas ich reakcja musi być szybka i adekwatna, bo za błędną diagnozę lekarz odpowiada prawnie.
Obszerna argumentacja nie przekonała jednak VIVY. – Biorąc pod uwagę niewątpliwy dorobek naukowy i wiedzę oskarżonej w jej dziedzinie, przyjęta przez nią linia obrony polegająca na próbie kwestionowania tego, że ryby odczuwają ból, jest zadziwiająca – komentowała w imieniu organizacji adw. Paulina Drzazga-Poproch. Zdaniem mecenas, takie stanowisko stoi w oczywistej sprzeczności nie tylko z opinią biegłej, ale też dostępną i powszechną wiedzą naukową.
- Jeszcze bardziej zaskakujące jest przywoływanie argumentu, że na filmach fabularnych zranione rekiny w dalszym ciągu atakują, co w ocenie oskarżonej ma dowodzić, że one – a więc i ryby – nie odczuwają bólu. Przerażające w całej sprawie jest to, że pomimo jej upublicznienia, w dalszym ciągu nie rozumie ona, co się wydarzyło. Można tylko przypuszczać, że tego rodzaju informacje w dalszym ciągu przekazuje swoim studentom – podkreśliła mecenas. Jej zdaniem Hanna L. przedstawiła swoje argumenty w sposób wybiorczy, zaś tezę, że ryby ból jednak odczuwają, potwierdza również m.in. dotychczasowe orzecznictwo sądów.
I właśnie do tego orzecznictwa swoją cegiełkę dołoży Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, który wyda w tej sprawie wyrok. Kolejna rozprawa w procesie odbędzie się 21 października.
Sygn. akt: II K 332/25/K
