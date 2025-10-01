Oskarżona nie przyznała się do winy i w wielowątkowej, popartej wynikami badań naukowych wypowiedzi odpierała zarzuty prokuratury. A te dotyczą nie tylko zabicia zwierząt bez wspomnianego ogłuszenia, ale też przetrzymywania ich w warunkach uniemożliwiających oddychanie oraz stłoczonych w zanieczyszczonej wodzie, co miało narazić je na ból i cierpienia. Lekarka miała też wykorzystać je w procedurach objętych doświadczeniem bez zgody lokalnej komisji etycznej, czego wymaga prawo. Wszystkie te działania – według śledczych – podjęła, naruszając przepisy ustaw o ochronie zwierząt i ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Hanna L. w trakcie składania wyjaśnień mocno polemizowała z opinią biegłej, którą kierowała się prokuratura. – Mam dylemat, czy opiniująca pani doktor nie podeszła do sprawy nazbyt emocjonalnie. Poza opinią, pojawiły się wypowiedzi wykazujące daleko idący antropomorfizm, co mogło przełożyć się na brak pełnej bezstronności z jej strony – sugerowała sądowi oskarżona.

Krakowski sąd rozstrzygnie, czy ryby mają prawo do bólu. Lekarka weterynarii polemizuje z biegłą sądową

Lekarka forsowała tezę o bezzasadności stosowania ogłuszenia ryb przed ich uśmierceniem. Przekonywała, że samo przecięcie rdzenia kręgowego, czyli metoda, którą się posługuje, jest ugruntowana naukowo, poparta jej wieloletnim doświadczeniem i wbrew przekonaniom jej oponentów – lepsza dla samego zwierzęcia. Precyzowała, że obecne przepisy prawa (choć jej zdaniem zmierzają one do uznania bólu i cierpienia ryby) nakazują wcześniejsze ogłuszanie po to, aby pozbawić zwierzę świadomości. W przypadku ryby nie ma jednak o niej mowy. Odczuć, jakie jej towarzyszą, nie da się też w żaden sposób porównać do tych charakterystycznych dla ssaków czy człowieka.

Wyjaśniała, że odruchy bezwarunkowe – a w istocie już pośmiertne – występujące tuż po dokonaniu cięcia, nie świadczą o konaniu zwierzęcia i nieskuteczności metody uśmiercenia. Według lekarki takie przekonanie to jedynie dowód na brak wiedzy w tym zakresie. Hanna L. podkreśliła, że ryby mogą odczuwać jednak stres fizjologiczny, dlatego też przetrzymywała je w wodzie stawowej, w warunkach bytowych zbliżonych do tych naturalnych, i maksymalnie skracała czas podejmowanych przez siebie działań.