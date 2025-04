Sąd orzekł także solidarnie od oskarżonych zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego na rzecz OTOZ Animals.

„Nie wnioskowaliśmy o przepadek Ciapka ani zakaz posiadania zwierząt, bo to również miałoby identyczny skutek, ponieważ kobieta, która jest właścicielką psa, prawidłowo się nim opiekuje i z całą pewnością jest do niego przywiązana, a sytuacja w myjni – jakkolwiek stanowi znęcanie się nad zwierzęciem i przysporzyła pieskowi cierpień - była incydentem, który, jak można domniemywać, już więcej się nie powtórzy. Ciapek jest psem, który już zmieniał opiekuna i w jego przypadku kolejna zmiana wiązałaby się z dodatkowym stresem a to jego poczucie bezpieczeństwa jest w tym przypadku najważniejsze” - wyjaśnia na swoim profilu na FB OTOZ Animals w Oświęcimiu.